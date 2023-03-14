Песков сообщил о планах проведения прямой линии с Путиным в 2023 году

Прямая линия президента России Владимира Путина в нынешнем году планируется, это востребованный формат, но сроки пока не определены. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 14 марта.

«Будем надеяться, что да (состоится. — Ред.). Может быть [с большой пресс-конференцией]. Это востребованные, популярные форматы. Мы не будем их забывать», — сказал он журналистам.

В ноябре Песков заявлял, что проведение прямой линии зависит от рабочего графика Путина.

Прямая линия с главой государства проходит ежегодно. Президент выслушивает вопросы, жалобы граждан и по ходу дает поручения ответственным лицам.

В последний раз мероприятие состоялось онлайн 30 июня 2021 года. Тогда Путин ответил на 68 вопросов.

В декабре 2020 года ежегодная пресс-конференция была совмещена с форматом прямой линии.