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В Кремле рассказали о зависимости прямой линии с Путиным от его графика

Песков о проведении прямой линии с Путиным: смотрим, подстраиваемся под график президента
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Оглашение послания Федеральному собранию и проведение прямой линии зависят от рабочего графика президента России Владимира Путина. Об этом 9 ноября заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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«Будем вас информировать. Смотрим, подстраиваемся под график президента, он весьма динамичный, поскольку ситуация динамична. Как только мы определимся, мы вам расскажем», — сказал он журналистам.

5 сентября Песков рассказал, что даты прямой линии, выступления перед Федеральным собранием и большой конференции Путина пока не определены

Ранее, 4 августа, стало известно, что прямую линию в 2022 году могут объединить с большой пресс-конференцией президента. Ориентировочно мероприятие должно состояться «ближе к зиме».

До этого, 29 июля, Песков рассказал, что дата проведения прямой линии будет назначена не раньше сентября. По его словам, в начале лета мероприятие не получилось провести из-за напряженного графика. Пресс-секретарь уточнил, что в это время у многих россиян отпускной период и они не смогли бы наблюдать в том режиме, в каком бы им хотелось.

7 июля официальный представитель Кремля допустил, что прямая линия с российским лидером может состояться осенью. В тот день он добавил, нельзя исключать того, что послание Путина Федеральному собранию в 2022 году может быть также перенесено на осень.

Прямая линия с главой государства проходит ежегодно. Президент выслушивает вопросы, жалобы граждан и по ходу дает поручения ответственным лицам.

В последний раз мероприятие состоялось онлайн 30 июня 2021 года. Тогда Путин ответил на 68 вопросов.

В декабре 2020 года ежегодная пресс-конференция была совмещена с форматом прямой линии.

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