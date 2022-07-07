В Кремле допустили проведение прямой линии с Путиным осенью

Представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистами 7 июля не исключил возможность проведения прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным осенью.

«Нет, они (сроки. — Ред.) пока не сформулированы. Тут тоже будем все-таки с учетом в первую очередь мнения самого президента. Тоже не исключаю, что как-то это уйдет на осень. Ну в общем будем смотреть», — сказал Песков журналистам.

Она также отметил, что нельзя исключать того, что и послание президента Путина Федеральному собранию в 2022 году может быть перенесено на осень.

Ранее, 8 июня, пресс-секретарь президента заявлял, что Путин не планирует проводить прямую линию в июне, но подготовка ведется.

Прямая линия с президентом РФ проходит ежегодно. Глава государства общается с россиянами, выслушивает их вопросы и жалобы и по ходу дает поручения ответственным лицам.

В последний раз онлайн прошел 30 июня 2021 года. Тогда Путин ответил на 68 вопросов.

В декабре 2020 года Путин совместил ежегодную пресс-конференцию с форматом прямой линии. Она продолжалась 4 часа 29 минут, за это время глава государства ответил более чем на 50 вопросов журналистов, а также обращений, поступивших в call-центр от граждан.