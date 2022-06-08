В Кремле рассказали о подготовке «прямой линии» Путина

Президент России Владимир Путин не планирует проводить «прямую линию» в июне, но подготовка ведется. Об этом в среду, 8 июня, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сроки пока не определены, рутинная подготовка ведется. С технической и содержательной точки зрения — это сложное и объемное мероприятие», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, состоится ли прямая линия президента в июне.

Также Песков ответил на вторую часть вопроса, планирует ли Путин во время мероприятия пообщаться с жителями Донбасса — как с гражданскими, так и военными.

«Прямая линия не может состояться в этом месяце. И, соответственно, также не может случиться и вторая часть сказанного вами», — пояснил представитель Кремля.

По его словам, мероприятие состоится не раньше июля.

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