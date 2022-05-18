Песков сообщил о подготовке к прямой линии с Путиным в 2022 году
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в этом году планируется, а подготовка уже началась. Об этом в среду, 18 мая, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«У нас действительно в планах прямая линия есть, но мы пока не определились с датами. Может быть, также даты чуть-чуть уйдут вправо, может быть, нет. Пока дат нет, но предварительная подготовка ведется», — цитирует пресс-секретаря главы государства ТАСС.
Песков, также добавил, что пока нет определенности по датам в вопросе оглашения президентского послания Федеральному собранию в этом году.
«Прямая линия с Владимиром Путиным» была впервые проведена 24 декабря 2001 года. В дальнейшем прямые эфиры, в ходе которых глава государства отвечает на вопросы россиян, проводились ежегодно, за исключением 2004 и 2012 годов.
В 2021 году прямая линия состоялась 31 июня. Президент ответил на 68 вопросов. Общая продолжительность мероприятия составила 3 часа 42 минуты.
В декабре 2020 года глава государства совместил ежегодную пресс-конференцию с форматом прямой линии. Она продолжалась 4 часа 29 минут, за это время он ответил более чем на 50 вопросов журналистов, а также обращений, поступивших в call-центр от граждан. У россиян была возможность задать вопросы президенту через приложение «Москва — Путину».