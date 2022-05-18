Прямой эфир
Политика
Песков сообщил о подготовке к прямой линии с Путиным в 2022 году
Мир
Сеул сообщил об отсутствии ответа Пхеньяна на предложение медпомощи
Происшествия
Боец ММА Магомедов задержан по обвинению в вымогательстве
Общество
Камчатский вулкан Карымский выбросил столб пепла на 3 км
Спорт
Штырков заявил о готовности к реваншу с Исмаиловым по правилам бокса
Политика
Песков прокомментировал возможность выступления Путина на ПМЭФ
Экономика
МВФ указал на неготовность решения о конфискации резервов РФ в краткие сроки
Общество
Песков не назвал дату ревакцинации Путина от COVID-19
Экономика
МИД РФ назвал сложным вопрос поставок калийных удобрений и вывоза украинского зерна
Общество
Госдума планирует запретить иностранцам доступ к услугам суррогатных матерей
Экономика
Напитки на замену Pepsi и Mirinda появятся в России в июне

Песков сообщил о подготовке к прямой линии с Путиным в 2022 году

Песков сообщил, что предварительная подготовка к прямой линии с Путиным уже идет
0
Прямая линия с Владимиром Путиным
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в этом году планируется, а подготовка уже началась. Об этом в среду, 18 мая, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ответ на реакцию: о чем рассказал и что пообещал президент на прямой линии
Почему обязательная вакцинация — это законно, а «Колобок» важен

«У нас действительно в планах прямая линия есть, но мы пока не определились с датами. Может быть, также даты чуть-чуть уйдут вправо, может быть, нет. Пока дат нет, но предварительная подготовка ведется», — цитирует пресс-секретаря главы государства ТАСС.

Песков, также добавил, что пока нет определенности по датам в вопросе оглашения президентского послания Федеральному собранию в этом году.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» была впервые проведена 24 декабря 2001 года. В дальнейшем прямые эфиры, в ходе которых глава государства отвечает на вопросы россиян, проводились ежегодно, за исключением 2004 и 2012 годов.

В 2021 году прямая линия состоялась 31 июня. Президент ответил на 68 вопросов. Общая продолжительность мероприятия составила 3 часа 42 минуты.

В декабре 2020 года глава государства совместил ежегодную пресс-конференцию с форматом прямой линии. Она продолжалась 4 часа 29 минут, за это время он ответил более чем на 50 вопросов журналистов, а также обращений, поступивших в call-центр от граждан. У россиян была возможность задать вопросы президенту через приложение «Москва — Путину».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022