Песков анонсировал проведение прямой линии с Путиным

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится после Петербургского экономического форума (ПЭФ). Однако точных дат в настоящий момент нет, о чем в четверг, 2 июня, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Она (прямая линия — Ред.) [будет] в любом случае после [ПМЭФ]. У нас по-прежнему пока нет точных дат. Их предстоит определить. Но мы исходим из того, что в обозримой перспективе она состоится», — сказал Песков в беседе с «РИА Новости».

О подготовке прямой линии с российским лидером Песков сообщал 18 мая.

Прямая линия с Путиным проходит ежегодно. Глава государства общается с россиянами, выслушивает их вопросы и жалобы и по ходу дает поручения ответственным лицам. В последний раз онлайн прошел 30 июня 2021 года. Тогда Путин ответил на 68 вопросов.

В декабре 2020 года глава государства совместил ежегодную пресс-конференцию с форматом прямой линии. Она продолжалась 4 часа 29 минут, за это время он ответил более чем на 50 вопросов журналистов, а также обращений, поступивших в call-центр от граждан. У россиян была возможность задать вопросы президенту через приложение «Москва — Путину».

Продолжительность прямой линии не регламентирована. Как правило, президент общается с россиянами более 3,5 часа. Руководители ведомств или федеральных субъектов получают задачи от президента.