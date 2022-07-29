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Песков заявил о назначении прямой линии с Путиным не раньше сентября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Время проведения прямой линии с президентом России Владимиром Путиным будет назначено не раньше сентября. Об этом 29 июля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Время будет определено и назначено. Прямую линию в связи с напряженным графиком не успели провести в начале лета, сейчас у многих людей отпускной период, и они не смогут наблюдать в том режиме, в каком бы им хотелось. Начало сентября — начало оживления политической жизни, потом будет назначена дата», — сказал Песков на брифинге.

На уточняющий вопрос представитель Кремля ответил, что в первой половине сентября произойдет активизация общественной жизни в стране, и уже после этого можно будет говорить о дате прямой линии.

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О том, что прямая линия с президентом России может состояться осенью, Песков также заявил 7 июля. По словам пресс-секретаря, нельзя исключать того, что послание Путина Федеральному собранию в 2022 году может быть также перенесено на осень.

До этого, 8 июня, представитель Кремля подчеркнул, что подготовка к прямой линии ведется. Песков тогда добавил, что с технической и содержательной точки зрения это сложное и объемное мероприятие.

Прямая линия с президентом РФ проходит ежегодно. Глава государства общается с россиянами, выслушивает их вопросы и жалобы и по ходу дает поручения ответственным лицам. Продолжительность прямой линии не регламентирована. Как правило, президент общается с россиянами более 3,5 часов. Руководители ведомств или федеральных субъектов получают задачи от президента.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» была впервые проведена 24 декабря 2001 года. В дальнейшем прямые эфиры, в ходе которых глава государства отвечает на вопросы россиян, проводились ежегодно, за исключением 2004 и 2012 годов.

В 2021 году прямая линия состоялась 30 июня. Президент ответил на 68 вопросов. Общая продолжительность мероприятия составила 3 часа 42 минуты.

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