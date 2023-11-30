Путин проведет «Прямую линию» и итоговую пресс-конференцию 14 декабря

Президент России Владимир Путин 14 декабря подведет итоги прошедшего года, что будет объединено в итоговую пресс-конференцию и прямую линию с россиянами. Об этом 30 ноября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это будет программа по-прежнему, проект телевизионных каналов. Это будет формат прямой линии и итоговой конференции президента, завтра будет прием вопросов граждан. В студии будут сидеть журналисты — региональные, федеральные, иностранные, аккредитованные в Москве», — рассказал пресс-секретарь президента РФ.

На вопрос о том, сколько по времени будет продолжаться встреча с главой государства, Песков указал, что прямая линия не имеет четкого хронометража, но это «всегда весьма продолжительное мероприятие». О месте ее проведения будет объявлено дополнительно.

Отмечается, что отправить вопросы на прямую линию можно будет по бесплатному номеру 8800-200-40-40, или же через бесплатное СМС-сообщение на номер 0440, или зайти на сайт Москва-Путину.Ру.

Также добавляется, что звонки россиян будут, как всегда, принимать в кол-центре, к работе подключатся и члены «Общероссийского народного фронта» (ОНФ). Как отметил Песков, ОНФ на протяжении ряда лет проведения прямой линии до последнего вопроса наряду с телефонистами обрабатывал все запросы граждан, чтобы не оставить без внимания ни один из них. Также в мероприятии будут участвовать социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники».

До этого, 9 ноября, Песков заявил, что прямая линия с президентом России и большая пресс-конференция будут объединены, мероприятие пройдет в 2023 году. В конце сентября Песков также подчеркивал, что это востребованный формат.

Прямая линия с российским лидером проходит ежегодно. Президент выслушивает вопросы, жалобы граждан и по ходу дает поручения ответственным лицам. В последний раз прямая линия с главой государства состоялась онлайн 30 июня 2021 года. Тогда Путин ответил на 68 вопросов. В декабре 2020 года ежегодная пресс-конференция была совмещена с форматом прямой линии.