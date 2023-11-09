Песков заявил об объединении прямой линии с Путиным и большой пресс-конференции

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным и большая пресс-конференция будут объединены и пройдут в этом году. Об этом 9 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это будет совмещенный формат. Да, это будет в этом году», — сказал он в ходе брифинга, отвечая на соотвествующий вопрос журналистов.

По словам Пескова, дата проведения мероприятия уже определена. О ней сообщат своевременно.

В конце сентября пресс-секретарь президента РФ также отметил, что прямая линия президента ожидается до конца 2023 года. Еще в марте он подчеркнул, что это востребованный формат.

Прямая линия с главой государства проходит ежегодно. Президент выслушивает вопросы, жалобы граждан и по ходу дает поручения ответственным лицам.

В последний раз прямая линия с главой государства состоялось онлайн 30 июня 2021 года. Тогда Путин ответил на 68 вопросов. В декабре 2020 года ежегодная пресс-конференция была совмещена с форматом прямой линии.