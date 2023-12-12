Песков анонсировал участие иностранных СМИ в прямой линии Путина

В прямой линии с президентом России Владимиром Путиным примут участие журналисты иностранных СМИ. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В зале будут находиться журналисты: наши представители федеральных СМИ, из всех регионов приедут журналисты, и будут также иностранные СМИ представлены», — сообщил он на брифинге.

По его словам, Путин 14 декабря будет одновременно отвечать на вопросы журналистов и обращения граждан. По его словам, жители страны оставили уже больше миллиона обращений.

«Вопросы уже ушли за миллион обращений, поступившие обращения — это прекрасный социологический срез для анализа, какие проблемы наиболее остро воспринимаются гражданами, работа по обобщению продолжается», — отметил Песков.

Он добавил, что модераторами мероприятия станут журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Прямая линия с российским лидером является самым мощным социологическим опросом, позволяющим гражданам донести свою позицию до руководства страны. Президент выслушивает вопросы, жалобы граждан и по ходу дает поручения ответственным лицам.

Прием вопросов россиян для прямой линии и большой пресс-конференции с президентом начался утром в пятницу, 1 декабря. Вопросы можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 800 200-40-40 или отправив SMS на номер 04040, можно также воспользоваться формой на сайте moskva-putinu.ru. Кроме того, в этом году станет доступно приложение для смартфонов.

В 2022 году Кремль не проводил прямую линию с главой государства. В последний раз мероприятие состоялось онлайн 30 июня 2021 года. Тогда Путин ответил на 68 вопросов.