Число вопросов для прямой линии Путина превысило миллион

Количество вопросов граждан России для предстоящей прямой линии с главой государства Владимиром Путиным в данный момент превысило миллион. Об этом 11 декабря сообщили в call-центре корреспонденту «Известий» Илье Аникееву.

Звонки и видео поступают круглосуточно из всех регионов страны. По словам операторов, за три дня до прямой линии шквал запросов только нарастает.

Среди основных тем, которые волнуют россиян, — противостояние западным санкциям, внешняя политика, ЖКХ, транспорт, цены на продукты и выплаты участникам СВО.

«Очень много обращений поступает от мам первоклассников, и в принципе от начальных классов, о том, что рюкзаки более 5 кг, отсюда развиваются болезни спины. Предлагают, чтобы в школах был уже второй комплект учебников, чтобы мамы сами не таскали рюкзаки», — рассказала оператор call-центра Наталья Батищева.

Кроме того, людей волнуют вопросы здравоохранения, ЖКХ и сферы услуг, к примеру — тема хаотичного ценообразования в такси.

«Например, человек утром уехал за 150 рублей, а вечером возвращается с работы, идет небольшой, допустим, снег, и он уже возвращается, есть примеры когда в 10 раз увеличивается тариф. И он уже возвращается за 1,5 тыс. рублей», — отметил руководитель Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий.

В свою очередь, в Стерлитамаке жители выступают против реконструкции парка имени Кирова, потому что проект полностью меняет концепцию их любимого места отдыха.

«Парк уже обладает всеми свойствами комфортной городской среды. Он лишь требует небольшого косметического ремонта. Считаем нецелесообразным в наше время выделять десятки миллионов рублей на проекты подобного рода», — заявили активисты.

Также в call-центре показали, как выглядит анкета, которую оператор заполняет вместе с дозвонившимся. Помимо имени человека и региона его жительства, вопрос может содержать до 4 тыс. символов. По словам специалиста центра, среднее значение составляет 2 тыс. символов, поскольку из-за большого количества запросов необходимо выделять ключевые моменты.

Почти в каждом втором звонке люди выражают радость, что президент решил выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2024 году, отметила оператор Юлия Лебедь.

Ранее в этот день «Известиям» рассказали в call-центре прямой линии, что одна из крупных тем поступающих от граждан РФ вопросов — выражение благодарности главе государства, в том числе с помощью стихов, а еще просьбы о поддержке теплыми словами в каких-либо начинаниях. Отмечалось, что оформленные обращения сохраняются в базе «Народного фронта». Даже те из них, которые не получится передать президенту, будут взяты в работу.

Прямая линия с Путиным пройдет 14 декабря. Она будет совмещена с большой пресс-конференцией, которую президент традиционно дает перед Новым годом.

Прием вопросов россиян начался утром в пятницу, 1 декабря. Вопросы можно задать по бесплатному номеру 8-800-200-40-40 или же отправив SMS на номер 04040, можно также воспользоваться формой на сайте moskva-putinu.ru. Кроме того, в этом году станет доступно приложение для смартфонов.

Прямая линия с российским лидером является самым мощным социологическим опросом, позволяющим гражданам донести свою позицию до руководства страны. Президент выслушивает вопросы, жалобы граждан и по ходу дает поручения ответственным лицам.

В 2022 году Кремль не проводил прямую линию с главой государства. В последний раз мероприятие состоялось онлайн 30 июня 2021 года. Тогда Путин ответил на 68 вопросов.