«Известия» узнали темы вопросов граждан РФ к прямой линии с Путиным

Вопросы граждан России к предстоящей прямой линией с главой государства Владимиром Путиным чаще всего связаны с коммунальными проблемами, вопросами выплат и цен. Об этом 11 декабря рассказали «Известиям» в call-центре.

По последним данным, специалисты обработали уже почти миллион заявок из всех регионов страны. Звонки принимаются круглосуточно, а каждый вопрос фиксируется дословно. Обработка вопроса занимает от двух минут до получаса, и операторы каждые два часа меняют друг друга.

Одна из категорий вопросов — оформление документов или получение выплат в связи со спецоперацией.

«Из Санкт-Петербурга мобилизованный, из Тулы мобилизованный, ребята жалуются. Получили ранения серьезные. И все документы есть на руках, справки, госпиталь отправляет всё в воинскую часть, но до сих пор выплат по ранению так и нет», — рассказала руководитель Народного фронта в Запорожской области Любовь Колесник.

Кроме того, поступают вопросы про пенсии, здравоохранение, услуги ЖКХ или цены на отдельные категории товаров в регионах РФ.

«Надежда из Смоленской области обратилась к нам с такой проблемой. Она живет на небольшую пенсию в 14 тыс. рублей, содержит четырех коров, каждой из которых требуется четыре тонны сена на сезон», — привела пример руководитель регионального исполкома Народного фронта в Луганской Народной Республике (ЛНР) Анна Еременко.

Принимаются также и видеозвонки. Данной возможностью воспользовался школьник из ЛНР Александр, который принял участие в акции Росприроднадзора, и теперь хотел бы повесить собственноручно сделанную из старых бумаг игрушку на Кремлевскую елку.

По видеосвязи также обратились к президенту дольщики из Санкт-Петербурга.

«Сперва нас обманул застройщик, а теперь и власти Ленинградской области, которые обещали достроить наш дом до ноября этого года. Более тысячи семей могут оказаться на улице», — заявила на видео одна из них.

Одна из крупных тем звонков — выражение благодарности главе государства, в том числе с помощью стихов, а еще просьбы о поддержке теплыми словами в каких-либо начинаниях.

«Поступила заявка от 10-летней девочки. Она поздравила Владимира Владимировича с выдвижением и рассказала очень интересную историю о том, что она собирается поступать в кадетское училище. И она хочет, чтобы он передал ей слова поддержки, и тогда она безусловно поступит», — рассказал координатор молодежного крыла Народного фронта в Курганской области Денис Сурин.

Отмечается, что оформленные обращения сохраняются в базе Народного фронта. Даже те из них, которые не получится передать президенту, будут взяты в работу

Накануне сотрудница call-центра Юлия Чиликова рассказала «Известиям» о большом количестве поступающих запросов. При этом, по ее словам, у каждого задающего вопрос есть своя история, некоторые их них берут за душу. Звонки поступают в том числе из новых регионов России, уточнила Чиликова.

Днем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России получил более 600 тыс. обращений для предстоящей прямой линии.

Прямая линия с Путиным пройдет 14 декабря. Она будет совмещена с большой пресс-конференцией, которую президент традиционно дает перед Новым годом.

Прием вопросов россиян начался утром в пятницу, 1 декабря. Вопросы можно задать по бесплатному номеру 8-800-200-40-40 или же отправив СМС на номер 04040, можно также воспользоваться формой на сайте moskva-putinu.ru. Кроме того, в этом году станет доступно приложение для смартфонов.

Прямая линия с российским лидером является самым мощным социологическим опросом, позволяющим гражданам донести свою позицию до руководства страны. Президент выслушивает вопросы, жалобы граждан и по ходу дает поручения ответственным лицам.

В 2022 году Кремль не проводил прямую линию с главой государства. В последний раз мероприятие состоялось онлайн 30 июня 2021 года. Тогда Путин ответил на 68 вопросов.