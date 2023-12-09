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«Известия» показали работу call-центра прямой линии с Путиным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В call-центр, занимающийся приемом вопросов к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, поступает очень много запросов. Некоторые граждане просто хотят сказать слова благодарности главе государства. Об этом 9 декабря рассказала «Известиям» сотрудница call-центра Юлия Чиликова.

«Многие желают ему долгих лет жизни, чтобы он долго еще находился на страже нашей страны, был нашим президентом», — рассказала Чиликова.

Она добавила, что у каждого задающего вопрос есть своя история, некоторые их них берут за душу. Звонки также поступают из новых регионов России.

«Многие регионы просят, чтобы улицы старые переименовывали в имена участников СВО», — сказала Чиликова.

Днем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России получил более 600 тыс. обращений для предстоящей прямой линии.

Прямая линия с Путиным состоится 14 декабря.

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Прием вопросов россиян для прямой линии и большой пресс-конференции с президентом начался утром в пятницу, 1 декабря. Вопросы можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8-800-200-40-40 или отправив СМС на номер 04040, можно также воспользоваться формой на сайте moskva-putinu.ru. Кроме того, в этом году станет доступно приложение для смартфонов.

Прямая линия с российским лидером является самым мощным социологическим опросом, позволяющим гражданам донести свою позицию до руководства страны. Президент выслушивает вопросы, жалобы граждан и по ходу дает поручения ответственным лицам.

В 2022 году Кремль не проводил прямую линию с главой государства. В последний раз мероприятие состоялось онлайн 30 июня 2021 года. Тогда Путин ответил на 68 вопросов.

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