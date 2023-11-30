Как задать вопрос Путину на «Прямой линии» в 2023 году

В декабре россияне смогут задать свои вопросы президенту России Владимиру Путину в ходе ежегодной «Прямой линии» с главой государства. Как задать вопрос и о чем спрашивали президента на предыдущих прямых линиях, рассказывают «Известия».

Когда будет прямая линия с Путиным

Мероприятие еще в конце сентября анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что прямая линия с президентом ожидается до конца 2023 года. Песков также подчеркивал, что она будет совмещена с большой пресс-конференцией, которую президент традиционно дает перед Новым годом.

Датой проведения объединенного мероприятия названо 14 декабря.

«Это будет программа — по-прежнему проект телевизионных каналов. И это будет объединенный формат «Прямой линии» и итоговой пресс-конференции президента», — пояснил Песков.

Такой формат используется не впервые — прежде он уже применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия коронавируса.

Что ожидается на прямой линии с Путиным

В 2023 году прямая линия и пресс-конференция пройдут впервые после начала военной операции на Украине. Они состоятся в преддверии выборов президента, которые запланированы в России на 17 марта 2024 года.

Ожидается, что в ходе мероприятия Путин подведет итоги года. Сколько по времени продлится встреча с главой государства, не указывалось. По словам пресс-секретаря президента, прямая линия не имеет четкого хронометража, но это «всегда весьма продолжительное мероприятие».

Песков также добавил, что в этом году в студии будут находиться журналисты из всех регионов России, представители федеральных СМИ и иностранные корреспонденты, аккредитованные и продолжающие свою работу в Москве.

Как задать вопрос Путину на прямой линии

Задать вопрос президенту может любой желающий из России, ближнего и дальнего зарубежья. Прием вопросов от граждан для прямой линии начнется 1 декабря.

Отправить свои вопросы на прямую линию можно по бесплатному номеру 8800-200-40-40, через бесплатное смс-сообщение на номер 0440, или зайти на сайт Москва-Путину.Ру. Помимо этого, задать вопросы можно в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

В колл-центре звонки граждан вместе с волонтерами будут принимать сотрудники Общероссийского народного фронта (ОНФ). В студии ряд вопросов затем озвучивают ведущие, а некоторые задаются посредством телевизионного включения из крупных российских городов.

О чем можно спросить президента на прямой линии

Количество вопросов на прямой линии ограниченно, поэтому они проходят строгий отбор. При их составлении необходимо учитывать, что в рамках мероприятия, как правило, обсуждаются темы, касающиеся внутренней и внешней политики РФ, а также социально-экономического положения в стране.

Граждане имеют возможность узнать о работе органов власти, предложить свои идеи и проекты, выразить мнение по актуальным проблемам. При этом вопросы могут касаться как глобальных проблем, так и личных.

Так, на прошлой прямой линии к президенту обращались с просьбами разобраться с проблемами аварийного состояния зданий, помочь с получением детских льгот и даже защитить от угроз. Глава государства ответил на вопросы о причинах роста цен на продукты и пообещал решить вопросы с ЖКХ.

Прямая линия с российским лидером проходит ежегодно и является самым мощным социологическим опросом, позволяющим гражданам донести свою позицию до руководства страны. Президент выслушивает вопросы, жалобы граждан и по ходу дает поручения ответственным лицам.

В 2022 году Кремль не проводил прямую линию с главой государства. В последний раз мероприятие состоялось онлайн 30 июня 2021 года. Тогда Путин ответил на 68 вопросов.