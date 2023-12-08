Песков заявил о более 600 тыс. обращений к Путину на прямую линию

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 8 декабря, рассказал, что президент России Владимир Путин получил более 600 тыс. обращений для предстоящей прямой линии.

Он отметил, что в ближайшие дни российский лидер будет готовиться к мероприятию. Президент уже получал подборки вопросов. Песков добавил, что Путин всегда готовится к прямой линии тщательно, сам смотрит вопросы. Кроме того, по словам официального представителя Кремля, привлечены эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) к анализу тех обращений, которые поступают от граждан.

«Далеко не все вопросы могут быть озвучены в ходе этой программы, но работу ОНФ будет продолжать до реакции на последний вопрос», — предупредил пресс-секретарь.

Прием вопросов россиян для прямой линии и большой пресс-конференции с президентом начался утром в пятницу, 1 декабря. Вопросы можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8-800-200-40-40 или отправив СМС на номер 04040, можно также воспользоваться формой на сайте moskva-putinu.ru. Кроме того, в этом году станет доступно приложение для смартфонов.

Проведение мероприятия еще в конце сентября анонсировал официальный представитель Кремля. Он тогда заявлял, что прямая линия с президентом ожидается до конца 2023 года. Песков также подчеркивал, что она будет совмещена с большой пресс-конференцией, которую президент традиционно дает перед Новым годом.

В 2023 году прямая линия и пресс-конференция пройдут впервые после начала военной операции на Украине.

Прямая линия с российским лидером является самым мощным социологическим опросом, позволяющим гражданам донести свою позицию до руководства страны. Президент выслушивает вопросы, жалобы граждан и по ходу дает поручения ответственным лицам.

В 2022 году Кремль не проводил прямую линию с главой государства. В последний раз мероприятие состоялось онлайн 30 июня 2021 года. Тогда Путин ответил на 68 вопросов.