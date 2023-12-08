Реклама
Прямой эфир
Мир
В ФРГ назвали несостоятельным план Писториуса по сдерживанию РФ
Общество
Синоптик спрогнозировал снегопад в Москве в выходные
Политика
ЦИК утвердила трехдневное голосование на выборах президента РФ
Мир
В Кремле оценили ожидание США от РФ «приемлемых переговоров для Украины»
Экономика
Минфин спрогнозировал инфляцию в 4,5% в 2024 году
Происшествия
У водителя украли 48 млн рублей в подмосковных Химках
Общество
Краснов поручил провести проверку по факту завышения цен на куриные яйца
Мир
Макрон предложил кандидатуру экс-главы ЕЦБ Марио Драги на пост главы ЕК
Наука и техника
Китайский марсоход обнаружил многоугольники под поверхностью планеты
Общество
В Москве задержали мужчину по делу об уколе ребенка шприцем в каршеринге
Мир
Верховный суд Финляндии постановил освободить задержанного россиянина Тордена
Общество
По делу экс-замминистра культуры Яриловой арестовано имущество на 39 млн рублей
Экономика
ФАС сообщила о снижении цен на арматуру на 15,7%
Общество
Минтранс предложил ввести штрафы за превышение средней скорости между камерами
Общество
В двух районах Сахалина из-за циклона объявлено экстренное предупреждение
Сюжет:

Песков заявил о более 600 тыс. обращений к Путину на прямую линию

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 8 декабря, рассказал, что президент России Владимир Путин получил более 600 тыс. обращений для предстоящей прямой линии.

Он отметил, что в ближайшие дни российский лидер будет готовиться к мероприятию. Президент уже получал подборки вопросов. Песков добавил, что Путин всегда готовится к прямой линии тщательно, сам смотрит вопросы. Кроме того, по словам официального представителя Кремля, привлечены эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) к анализу тех обращений, которые поступают от граждан.

«Далеко не все вопросы могут быть озвучены в ходе этой программы, но работу ОНФ будет продолжать до реакции на последний вопрос», — предупредил пресс-секретарь.

Разговор с президентом: когда пройдет прямая линия с Путиным
Российский лидер выступит перед публикой 14 декабря

Прием вопросов россиян для прямой линии и большой пресс-конференции с президентом начался утром в пятницу, 1 декабря. Вопросы можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8-800-200-40-40 или отправив СМС на номер 04040, можно также воспользоваться формой на сайте moskva-putinu.ru. Кроме того, в этом году станет доступно приложение для смартфонов.

Проведение мероприятия еще в конце сентября анонсировал официальный представитель Кремля. Он тогда заявлял, что прямая линия с президентом ожидается до конца 2023 года. Песков также подчеркивал, что она будет совмещена с большой пресс-конференцией, которую президент традиционно дает перед Новым годом.

В 2023 году прямая линия и пресс-конференция пройдут впервые после начала военной операции на Украине.

Прямая линия с российским лидером является самым мощным социологическим опросом, позволяющим гражданам донести свою позицию до руководства страны. Президент выслушивает вопросы, жалобы граждан и по ходу дает поручения ответственным лицам.

В 2022 году Кремль не проводил прямую линию с главой государства. В последний раз мероприятие состоялось онлайн 30 июня 2021 года. Тогда Путин ответил на 68 вопросов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023