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На Западе после «Итогов года» признали достижения России и уверенность Путина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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«Итоги года» с президентом России Владимиром Путиным, состоявшиеся 14 декабря, вызвали широкий резонанс на Западе и вынудили западную прессу признать достижения России и уверенность ее лидера.

Американская газета The Washington Post отмечает, что Путин «был полон уверенности», отвечая на вопросы российских военнослужащих, которые находятся на линии боевого соприкосновения, военных корреспондентов, а также жителей новых регионов. Президент России дал понять, что он уверен в достижении целей спецоперации на Украине, сообщила WP.

Британский канал Sky News также подчеркивает, что решение о проведении «Итогов года» стало доказательством, что «Путин находится в гораздо более уверенной позиции, чем в прошлом году».

Агентство Bloomberg в свою очередь заявило, что «экономика России приспосабливается к беспрецедентным международным санкциям», а также отметило уверенность Москвы в достижении целей спецоперации на фоне растущих в ЕС и США разногласий, подрывающих оборонные возможности Киева.

Кроме того, российский лидер проявил твердость в вопросах внешней политики, особенно в отношениях с Соединенными Штатами, обращает внимание немецкий Spiegel. Журнал также указал, что причинами уверенности Путина стали контроль ситуации в зоне СВО и развитие российской экономики.

«В конце 2023 года Владимир Путин оказался в гораздо лучшем положении после провала контрнаступления, начатого этим летом Украиной, и прекращения поддержки Киева со стороны Европы и Америки <…> российские силы продвигаются вперед, и баланс сил явно в их пользу», — пишет французская La Depeche du Midi по итогам выступления Путина.

Газета также признала, что 12 пакетов санкций ЕС, заморозки €300 млрд российского Центробанка и нефтяного эмбарго «оказалось недостаточно», чтобы разрушить экономику России, которая «не только держится на плаву, но и кажется более процветающей, чем до конфликта». Силу российской экономики также подчеркивают испанская газета ABC, утверждающая, что она позволяет стране не только чувствовать себя в безопасности, но и двигаться вперед.

«Итоги года с Владимиром Путиным» прошли 14 декабря в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, они продлились чуть больше четырех часов.

«Надо верить в великий российский народ»
Большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Основные цитаты

В ходе мероприятия Путин назвал укрепление суверенитета России своей главной задачей. Как объяснил глава государства, укрепление внешнего суверенитета — это укрепление обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру, укрепление общественного суверенитета, обеспечение прав и свобод граждан страны, развитие российской политической системы.

Также в ходе «Итогов года» российский лидер ответил на вопросы о специальной военной операции России на Украине, новых регионах РФ, росте реальных зарплат, пенсиях, продолжительности жизни, здравоохранении, развитии искусственного интеллекта, а также затронул ряд других тем.

Всего президенту поступило более 2 млн вопросов от граждан. Обращения участились после того, как Путин объявил о намерении участвовать в предстоящих президентских выборах. Call-центр продолжал работу и во время мероприятия.

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