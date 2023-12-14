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Путин заявил об уничтожении Россией 747 танков с начала контрнаступления ВСУ

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Фото: соцсети
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Россия уничтожила 747 танков и 2,3 тыс. бронемашин Вооруженных сил Украины с начала украинского контрнаступления. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал 14 декабря в ходе «Итогов года», которые проводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, в московском Гостином Дворе.

«Сегодня Украина почти ничего уже не производит, пытаются что-то там еще сохранить, но почти ничего не производит. Всё привозят, извините за моветон, на халяву. Но эта халява когда-то может и закончиться. И судя по всему, так и заканчивается помаленьку. Но дело даже не в этом, я думаю, будут еще давать. Но уничтожение происходит. <…> Всё, что обещали западники, всё Украина получила, даже больше», — сказал президент.

Однако, по его словам, российские силы уничтожили только начиная с «так называемого контрнаступления» 747 танков.

«Это данные на вчерашний вечер, почти что 2,3 тыс. бронемашин различного класса, вот это и есть демилитаризация», — также сообщил глава государства.

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Как заявил президент России еще 15 октября, украинское контрнаступление провалилось полностью. По его словам, Украина еще готовит новые наступательные операции на отдельных участках фронта, однако российское руководство в курсе этого и реагирует соответствующим образом.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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