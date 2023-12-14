Путин заявил об уничтожении Россией 747 танков с начала контрнаступления ВСУ

Россия уничтожила 747 танков и 2,3 тыс. бронемашин Вооруженных сил Украины с начала украинского контрнаступления. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал 14 декабря в ходе «Итогов года», которые проводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, в московском Гостином Дворе.

«Сегодня Украина почти ничего уже не производит, пытаются что-то там еще сохранить, но почти ничего не производит. Всё привозят, извините за моветон, на халяву. Но эта халява когда-то может и закончиться. И судя по всему, так и заканчивается помаленьку. Но дело даже не в этом, я думаю, будут еще давать. Но уничтожение происходит. <…> Всё, что обещали западники, всё Украина получила, даже больше», — сказал президент.

Однако, по его словам, российские силы уничтожили только начиная с «так называемого контрнаступления» 747 танков.

«Это данные на вчерашний вечер, почти что 2,3 тыс. бронемашин различного класса, вот это и есть демилитаризация», — также сообщил глава государства.

Как заявил президент России еще 15 октября, украинское контрнаступление провалилось полностью. По его словам, Украина еще готовит новые наступательные операции на отдельных участках фронта, однако российское руководство в курсе этого и реагирует соответствующим образом.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.