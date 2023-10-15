Путин заявил о полном провале контрнаступления Украины
Президент России Владимир Путин 15 октября сообщил, что Украина готовит новые наступательные операции на отдельных участках фронта, однако ее контрнаступление провалилось полностью.
«Что касается контрнаступления, которое якобы буксует, — оно провалилось полностью», — сказал российский лидер в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Путин добавил, что российское руководство в курсе новых наступательных действий, которые готовят украинские военные на отдельных участках линии фронта.
«Мы видим это, знаем. И мы тоже соответствующим образом на это реагируем», — сказал он.
Контрнаступление ВСУ с использованием резервов началось 4 июня и продолжается до сих пор. Министр обороны России Сергей Шойгу еще 3 июля заявил, что украинские войска не достигли целей ни на одном из направлений.
5 октября Путин оценил безвозвратные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 90 тыс. человек. Он отметил, что РФ спокойно идет к достижению целей специальной военной операции (СВО) и что все поставленные задачи будут реализованы.
Позднее, 13 октября, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинское контрнаступление закончено, а Вооруженные силы (ВС) РФ уже несколько дней назад перешли к активным боевым действиям почти по всему фронту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.