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Путин заявил о полном провале контрнаступления Украины

Путин: контрнаступление Украины провалилось полностью
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин 15 октября сообщил, что Украина готовит новые наступательные операции на отдельных участках фронта, однако ее контрнаступление провалилось полностью.

«Что касается контрнаступления, которое якобы буксует, — оно провалилось полностью», — сказал российский лидер в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Путин добавил, что российское руководство в курсе новых наступательных действий, которые готовят украинские военные на отдельных участках линии фронта.

«Мы видим это, знаем. И мы тоже соответствующим образом на это реагируем», — сказал он.

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Контрнаступление ВСУ с использованием резервов началось 4 июня и продолжается до сих пор. Министр обороны России Сергей Шойгу еще 3 июля заявил, что украинские войска не достигли целей ни на одном из направлений.

5 октября Путин оценил безвозвратные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 90 тыс. человек. Он отметил, что РФ спокойно идет к достижению целей специальной военной операции (СВО) и что все поставленные задачи будут реализованы.

Позднее, 13 октября, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинское контрнаступление закончено, а Вооруженные силы (ВС) РФ уже несколько дней назад перешли к активным боевым действиям почти по всему фронту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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