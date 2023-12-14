Вдруг не друг: раскол в руководстве Украины лишает ее поддержки Запада

Россия в настоящий момент не видит субстантивных предпосылок для начала переговоров с Украиной, поскольку Киев несуверенен и не может быть состоятельной стороной переговоров, но при этом не отказывается от них, заявили «Известиям» в МИД РФ. К переговорам Киев могут подтолкнуть его партнеры, однако Владимир Зеленский вряд ли на это пойдет. Запад уже ощутимо сокращает объемы финансирования Украины, а противостояние президента с главкомом Валерием Залужным может еще больше усугубить ситуацию. О политическом расколе на Украине — в материале «Известий».

Конфликт между Зеленским и Залужным

К саммиту ЕС, который пройдет 14–15 декабря и на котором Евросоюз обсудит возможность начала официальных переговоров с Украиной о ее членстве в объединении, Киев подходит в состоянии политического раскола. Несмотря на публичные заявления украинских властей об отсутствии противоречий между политическим и военным блоком, истеблишмент Украины фактически разделился на два лагеря — сторонников президента Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Градус напряжения можно считать достаточно высоким, учитывая, что конфликт вышел на страницы даже украинских СМИ.

В декабре «Украинская правда» со ссылкой на свои источники пишет, что Залужный сталкивается с определенными проблемами при руководстве армией как раз из-за позиции Зеленского.

«Понимаете, порой есть впечатление, что Зеленский имеет два вида ВСУ: «хорошие», которыми командует [командующий сухопутными войсками Украины Александр] Сырский и другие фавориты, и «плохие», которые подчиняются Залужному. Это очень демотивирует главкома, и главное — мешает командовать всей армией», — цитирует издание слова одного из собеседников.

Владимир Зеленский и Валерий Залужный (первый справа) Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ukrainian Presidential Press Office

К слову, Залужный 12 декабря опубликовал совместное фото с Сырским, видимо, демонстрируя отсутствие конфликта между военными. Появление этого снимка не понравилось депутату Марьяне Безуглой, которая незадолго до этого призывала сместить главкома с должности. Министр обороны Украины Рустем Умеров, правда, уже несколько раз говорил, что увольнение Залужного не планируется.

Фактически Зеленский предпочитает обращаться к командирам напрямую, минуя Залужного, что, безусловно, не может устраивать военное руководство. Президент и главком, действительно, дистанцировались друг от друга. Их заочная полемика ворвалась в информационное пространство 1 ноября, когда сразу два издания — американский The Time и британский The Economist — опубликовали материалы о проблемах, с которыми сталкивается Украина в 2023 году.

Так, The Time написал, что Украину терзает коррупция в армии, что привело к отставке министра обороны Алексея Резникова в сентябре. Против Киева играет и спад интереса со стороны мирового сообщества к конфликту, следствием чего может стать снижение сумм, которые иностранные государства готовы выделять на поддержку Украины. Автор статьи пишет, что военное командование даже предлагало отказаться от контрнаступления, которое с самого начала пошло не по плану. Однако такая позиция вошла в клинч с мнением Зеленского о необходимости продолжать военные действия во что бы то ни стало.

В интервью The Economist Залужный сообщил о тупике на фронте, что еще больше обнажило растущие проблемы киевских властей. «Глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет», — признал главнокомандующий ВСУ. Зеленскому пришлось оправдываться.

Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service

The Guardian пишет, что Залужный уже давно не появляется на публике вместе с Зеленским.

Курс на смену

На этом фоне в зарубежных СМИ периодически появляются сообщения о том, что на Западе подбирают замену Зеленскому. Об этом же несколько дней назад заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«В Службу внешней разведки поступают достоверные данные о том, что высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада всё чаще обсуждают между собой необходимость замены нынешнего президента Украины Владимира Зеленского », — заявил глава СВР.

В последние месяцы антиукраинская риторика стала звучать более настойчиво в Венгрии, Словакии, Нидерландах и Австрии. Есть отдельные политики, выступающие против официального курса властей и в других странах. Международная поддержка также буксует: с августа по октябрь объем помощи сократился почти на 90% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Этот показатель стал минимальным за всё время конфликта. Одна из причин такого положения дел — как раз в противостоянии политического и военного блока на Украине, когда президент и главнокомандующий принципиально расходятся в оценке ситуации на фронте.

Фото: commons.wikimedia.org

Смену риторики замечают и в России, поскольку в США и других странах Запада все чаще задаются вопросом, на что пошли огромные вложения в Украину. 12 декабря Зеленский встречался с американским президентом Джо Байденом, основной целью переговоров была попытка убедить Вашингтон продолжить финансировать Киев. Однако украинскому лидеру пришлось довольствоваться только $200 млн.

— Вашингтон — и ему вторят европейские государства — по-прежнему активно повторяет мантру о том, что они будут всегда поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Но сейчас уже, правда, появляются оговорки в том плане, что они будут делать это в рамках возможного. Поэтому в Белом доме Байден весьма гордо рассказал, что он подписал указ на $200 млн. Весьма скромная сумма. Это, конечно, ставит Киев в сложное положение, но мы с интересом за этим будем наблюдать и, главное, будем продолжать специальную военную операцию, — заявил в интервью «Известиям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Валерий Залужный Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ukrainian Presidential Press Office

В сложившейся конфигурации логичной альтернативой действующему президенту Украины выглядит Валерий Залужный, образ которого на страницах западной прессы, действительно, подается более выгодно, чем его начальника. Однако ни его, ни Зеленского нельзя назвать самостоятельными и суверенными лидерами суверенной страны, сказал «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

— Они оба относятся к категории надсмотрщиков: Зеленский — надсмотрщик политический, Залужный — над военными. Но благословляют или не благословляют их на занятие того или иного места извне. В принципе, для американцев это традиционная схема управления политической колонией, — заявил Мирошник.

Представитель МИД РФ обращает внимание, что система внешнего управления со стороны США сводится тому, что рядом с «надсмотрщиком» создается альтернативная фигура, чтобы он «сильно не зарывался и вдруг не поверил в свою уникальность». «У [экс-президента Украины Виктора] Ющенко была [экс-премьер Юлия] Тимошенко, у [Петра] Порошенко — [Арсений] Яценюк, вот Зеленскому создали альтернативу в лице Залужного», — добавил Мирошник.

Однако перспектива военного переворота пока не просматривается, продолжает дипломат.

Владимир Зеленский а Александр Сырский Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service

— Для [западных] кураторов [Киева] нужен хотя бы отчасти легитимный сценарий передачи власти. Как вариант, это может быть пересмотр функций президента и максимальное усиление премьер-министра, — говорит Мирошник.

Семейный совет

Примечательно, что похожий сценарий видит как возможный и экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его сведениям, в семье Зеленских, по крайней мере до избрания Владимира Зеленского президентом, важные вопросы, в том числе связанные с бизнесом и «95-м кварталом», было принято обсуждать в семейном кругу. Поэтому заявление супруги президента Елены о том, что она против того, чтобы ее муж шел на выборы, выглядит симптоматичным. Если Зеленский на самом деле принял решение не баллотироваться, то для сохранения у власти политический класс может пойти на реформу.

— По законодательству, выборы должны пройти через шесть месяцев после отмены в стране военного положения. Эти шесть месяцев депутаты Рады могут использовать, чтобы принять новое законодательство, по которому президента будет выбирать уже парламент, — сказал Олейник «Известиям».

Политик уверен, что выборов в 2024 году на Украине не будет. С одной стороны, отменить их Зеленскому позволяет действующее военное положение. С другой, главе государства сейчас невыгодно входить в избирательную кампанию, поскольку рейтинги Зеленского уступают показателям Залужного . По данным социологической группы «Рейтинг» от начала декабря, уровень популярности Залужного составляет 82% (при этом полностью доверяют ему 63%), а Зеленского — 72% (но полным доверием он может заручиться лишь у 39% населения).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Однако возможен вариант, при котором действующие киевские власти попытаются снизить поддержку Залужного, считает Владимир Олейник. Зеленский может пойти по той модели, которую применяет Израиль в военной операции против ХАМАС: создать подобие правительства национального согласия.

— Есть такая информация, что в новом правительстве они найдут место и для Залужного — предложат ему место министра или оставят в должности главкома. Сейчас он не связан с отправкой людей на фронт, но станет причастным к этому процессу, если войдет в состав правительство. И тогда его рейтинг фактически будет сведен к нулю: люди не любят тех, кто отправляет на фронт, — полагает экс-депутат Рады.

Запад устает от Украины

Серьезно влияет на ситуацию и позиция Запада, который демонстрирует признаки усталости от конфликта. В СМИ всё чаще появляются мнения о необходимости выхода на урегулирование, однако препятствием к нему стоит фактический законодательный запрет на любые переговоры с Россией со стороны Украины. Вместе с тем и Москва в настоящий момент не видит перспектив конструктивного диалога с Киевом.

— Для начала переговоров с Украиной сегодня для России не просматривается субстантивных предпосылок. У киевского режима сейчас очень сложно рассмотреть признаки хоть какого-то суверенитета , а следовательно, и вариантов получить договоренность, которую он будет способен выполнить. Перспективы конструктивного диалога между Москвой и Киевом весьма призрачны из-за несостоятельности Киева как стороны переговоров, — сказал «Известиям» посол МИД РФ Родион Мирошник.

Российско-украинские переговоры в Стамбуле, март 2022 года Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

При этом, подчеркивает дипломат, Россия подтверждает свою готовность вести переговоры с украинскими властями и добиваться целей СВО политико-дипломатическим путем — об этом президент России Владимир Путин говорил неоднократно.

У Зеленского уже дважды была возможность договориться с Москвой: сначала в Париже на саммите «нормандской четверки» в 2019 году и в 2022-м в Стамбуле. Однако во втором случае, как недавно признал председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, в момент переговоров в Киев приехал Борис Джонсон и сказал: «Давайте будем просто воевать».

— Вот и возникает вопрос: какой смысл говорить с такими зеленскими и арахамиями, — подчеркнул Мирошник.