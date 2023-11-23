Переворот или отставка: к чему приведет конфликт Зеленского с Залужным

На Украине обострились противоречия между президентом Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Глава государства зачищает ближайшее окружение своего оппонента, а также запустил информационную кампанию в СМИ и соцсетях. Наблюдатели считают, что в ответ на давление Залужный может попытаться сместить Зеленского с помощью военного переворота. «Известия» разбирались в подробностях конфликта.

Как зачищают руководство ВСУ

Президент Украины в последнее время заметно проредил окружение главкома ВСУ Валерия Залужного. В начале ноября Зеленский отправил в отставку командующего силами специальных операций Виктора Хоренко. При этом решение вопреки законодательству не согласовывалось с главкомом. Далее при загадочных обстоятельствах погиб помощник Залужного Геннадий Частяков. В конце ноября своего поста лишилась командующая медслужбой ВСУ Татьяна Остащенко.

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS/VALENTYN OGIRENKO

В украинских СМИ циркулируют слухи о скорой отставке еще двух видных генералов — командующего группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского и командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева. При этом депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщает, что увольнением дело не ограничится, последуют уголовные разбирательства. «Будут процессуальные действия по генералам. Офис президента делает свой ход», — обещает он.

Интересно, что в министерстве обороны сначала подобные сообщения категорически опровергали. В конце ноября, однако, риторика изменилась. « В своем внутреннем периметре мы обсуждаем тему смены командующих. Решение пока не принято, но мы делаем всё возможное, чтобы повысить эффективность. Если это произойдет, то мы будем очень открыто с вами общаться», — заявил журналистам министр обороны Рустем Умеров.

Что говорят в СМИ

Параллельно против командующего ВСУ развернулась кампания в СМИ и соцсетях. Одним из главных действующих лиц стал депутат рады Евгений Шевченко. По его словам, именно Залужный виноват в провале контрнаступления ВСУ. «Семь месяцев пиарили контрнаступ, а потом пошли прямиком на минные поля и в бетон. Кто его заставлял принимать такие решения? Почему не было отвлекающих маневров, атак с флангов? Это что у нас за гений полководческой мысли?» — возмущался он.

Шевченко также рассказал об одной неожиданной идее Залужного. «Я в подробностях знаю эту историю. Он где-то на выставке в Нью-Йорке увидел солдат-роботов, потом приехал к президенту и заявил: «Владимир Александрович, я знаю, какой нужен прорыв, — нам нужны роботы!» Вы представляете выражение лица Зеленского, когда он это услышал?» — сообщил парламентарий.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный Фото: REUTERS/Commander in Chief of the Ukrainian Armed Forces

Другой депутат рады, зампред парламентского комитета по нацбезопасности Марьяна Безуглая сосредоточилась на личной жизни. В своих соцсетях она опубликовала неформальные фотографии главкома с общественницей Даной Яровой. «Очень жаль, что генерал нашел время для дамы, но ни разу не посетил ни один военкомат», — отметила она.

Кроме того, Безуглая осудила Залужного за подготовку диссертации. По ее данным, главком ведет научную работу в Одесской юридической академии. Образовательное учреждение возглавляет Сергей Кивалов — при президенте Януковиче он был соавтором языкового закона, который улучшил положение русского языка. На современной Украине такие законодательные инициативы считаются страшным преступлением. «Это сюр. Кивалова давно пора посадить, а защиту диссертации отменить», — потребовала Безуглая.

В чем причины конфликта

Причин конфликта несколько. С одной стороны, военное и политическое руководство Украины расходятся в оценках ситуации на фронте. Известно, что глава государства требует продолжать атаки на российские позиции. В руководстве ВСУ считают, что сил для контрнаступления больше нет, а потому армии следует перейти к обороне.

Полемика обострилась после интервью Залужного журналу The Economist, в котором он назвал ситуацию на фронте тупиковой. Зеленский в ответ сообщил, что ничего страшного не происходит, весной прошлого года Украине было гораздо сложнее и тяжелее. В свою очередь, секретарь Совбеза Алексей Данилов заявил, что в украинском командовании нет места людям, которые не верят в победу.

Солдат ВФУ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

С другой стороны, Зеленский опасается растущей популярности Залужного. Согласно ряду закрытых соцопросов, рейтинг главкома ВСУ достигает 30% и примерно равен показателям главы государства. Отдельное беспокойство вызывает популярность командующего в войсках. Известно, что многие в ВСУ готовы поддержать выдвижение Залужного в президенты, публично об этом заявлял в том числе генерал-майор Дмитрий Марченко.

Наконец, в офисе украинского президента нервно реагируют на контакты Залужного с западными партнерами Украины. Главком пользуется очевидной благосклонностью крупнейших медиаресурсов, регулярно совещается с американским и британским военным руководством. Так, глава Пентагона Ллойд Остин в ходе своего недавнего визита в Киев пообщался не только с президентом, но и с главкомом ВСУ. «Приехал, чтобы встретиться с украинскими лидерами», — подчеркивал Остин накануне поездки.

Интересно, что до последнего времени в команде Зеленского отрицали разногласия. В конце ноября, однако, украинский президент подтвердил многочисленные слухи. В интервью изданию The Sun он заявил, что военным не следует заниматься политикой, потому что это мешает единению нации. «Если вы управляете войной с мыслями о том, что завтра будете заниматься политикой, то на словах и на линии фронта вы ведете себя как политик, а это огромная ошибка. При всем уважении к генералу Залужному и всем командирам, которые находятся на поле боя, должно быть абсолютное понимание иерархии», — заявил он.

Что будет дальше

Некоторые украинские наблюдатели считают, что дело идет к отставке Залужного. Об этом, в частности, говорит бывший замсекретаря совбеза Сергей Кривонос. «Постепенно под Залужным подрезают всё его окружение. Видимо, хотят закрепить в сознании людей тезисы о непрофессионализме соратников главкома, чтобы потом добраться до него самого», — подчеркивает он.

По другой версии, Залужный может принять участие в некоем новом украинском госперевороте. В украинском обществе и среди западных партнеров не скрывают усталости от политики Зеленского. При этом глава государства не хочет проводить президентские выборы, а значит, препятствует легальной смене власти. В таких условиях заинтересованные круги могут попытаться поменять власть силой. Залужный при этом сценарии якобы может обеспечить заговорщикам военную поддержку или сам станет лидером хунты.

Фото: Global Look Press/Kaniuka Ruslan

Ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский говорит «Известиям», что Вашингтон считает Залужного потенциальным сменщиком Зеленского.

— Похоже, что американцы еще не приняли окончательного решения о замене Зеленского, пока фигуру главкома используют для давления на действующего президента. Тем не менее, видимо, и вариант военного переворота прорабатывается. Неслучайно в последнее время украинский лидер заговорил о новом майдане. Думаю, до него доходит информация о неких приготовлениях, — отмечает эксперт.

Политолог Дмитрий Родионов считает, что в Вашингтоне пришли к мысли, что Украина не сможет победить, поэтому решили перейти к тактике стратегического сдерживания России.