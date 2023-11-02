Прорыва не будет: главком ВСУ Залужный заговорил о позиционной борьбе

Британская газета The Economist второй раз за год предоставила на своих страницах слово главкому ВСУ Валерию Залужному. На этот раз украинский генерал, признавая преимущество России в конфликте на Донбассе, ищет способы «повернуть ход борьбы в пользу Украины». В чем состоит план Залужного и как оценивают слова генерала в России — в материале «Известий».

Залужный — о позиционной борьбе на страницах The Economist

Большое девятистраничное эссе на страницах британского издания Залужный начинает с того, что признает в России более сильного противника, у которого «много оружия и гораздо большие мобилизационные возможности», и завершает тем, что конфликт «зашел в тупик». Признание звучит на фоне очередной волны «смарт-мобилизации» на Украине — на этот раз на фронт хотят отправить студентов и женщин-медиков.

Далее говорится об объективных и субъективных причинах, благодаря которым противостояние переходит в фазу позиционной борьбы, невыгодной для Украины и выгодной, по мнению Залужного, для России.

Бойцы ВСУ с противотанковой ракетной установкой Фото: REUTERS/Stringer

Любопытно, что еще год назад на страницах The Economist главком ВСУ называл российские боеприпасы плохими, ситуацию на Донбассе — стратегически безнадежной для российской армии и призывал «не бояться убивать». Правда, уже тогда Залужный признавал дефицит западных поставок боеприпасов и вооружения.

Год спустя главком ВСУ заявляет, что Россию нельзя недооценивать и что ее значительное преимущество в вооружении и технике неоспоримо. Чтобы переломить ход конфликта в пользу Украины, Киеву необходимо добиться превосходства в воздухе (и это несмотря на поставки Западом сотен самолетов, беспилотников, а также ракет HIMARS и ATACMS), прорвать минные заграждения и повысить эффективность контрнаступления, о провале которого открыто говорят даже на Западе.

По словам Залужного, новые разработки России в области средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) дали ей возможности, которых нет у украинской армии, кроме того, в конце 2023 года у Москвы могут появиться новые эскадрильи ударной авиации.

Военнослужащие подразделений РЭБ ВС РФ готовят к работе автоматизированную станцию помех Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Статья Залужного в The Economist — реакция Кремля

В России на эссе главкома ВСУ отреагировали соответствующим образом. Конфликт на Украине не зашел в тупик, киевскому режиму давно пора понять, что говорить даже о перспективах победы Киева на поле боя абсурдно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия последовательно продолжает специальную военную операцию. Все цели, которые ставились, должны быть выполнены», — указал Песков. По его словам, чем раньше украинское руководство это для себя уяснит, тем скорее для него откроются какие-то другие перспективы.

Окопная позиционная война в годы Первой мировой

Эссе Залужного в The Economist завершается экскурсом в историю. Вспоминая «окопную войну» 1914–1918 годов, главком ВСУ заявляет, что нынешняя ситуация на линии соприкосновения стала похожей на нее летом 2023 года и что для Украины она несет огромные риски.

«Как и в Первую мировую войну, мы достигли такого уровня развития технологий, который ставит нас в тупик», — отметил Залужный. Генерал делает вывод, что для выхода из ситуации потребуется масштабный технологический скачок. «Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет», — добавил он.

Украинский военнослужащий несет минометный снаряд Фото: REUTERS/Stringer

Справка «Известий» В окопной войне противники упираются в позиции друг друга, не имея сил продвинуться дальше. Такое противостояние может длиться годами, а грохот снарядов превращается в ежедневную рутину. Позиционные бои были характерны для Русско-японской войны в самом начале прошлого века. Спустя 10 лет ситуация повторилась в Европе, пояснил РЕН ТВ главный редактор газеты «Спецназ России» Павел Евдокимов.

Четыре из девяти страниц эссе Залужного посвящены стратегии перелома ситуации в пользу Киева. Для реализации этой стратегии, согласно тексту, Западу потребуется предоставить стране не меньший объем вооружений и средств, чем тот, что уже был получен Украиной.

Между тем на прошлой неделе газета The Times писала о разногласиях между главкомом ВСУ и украинским президентом Зеленским по поводу контрнаступления. Издание со ссылкой на источники сообщает, что президент Украины не хочет приостанавливать контрнаступление, так как Запад может подумать, что Киев не способен достичь намеченных целей с помощью боевых действий. В то же время главнокомандующий ВСУ считает, что продолжать наступление не следует, а стоит удерживать текущие позиции и готовиться к активизации сил в следующем году.

Украинский военнослужащий рядом с использованными гаубичными снарядами Фото: REUTERS/Yevhen Titov

Наряду с этим журнал Time выпустил резонансную статью о положении дел на Украине. В публикации в том числе говорится о катастрофической нехватке солдат. Утверждается, что в некоторых родах войск дефицит кадров стал даже более острым, чем дефицит оружия и боеприпасов.

Как пояснил «Известиям» эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Денис Денисов, Запад продолжит помогать Украине, хотя конфликт на Ближнем Востоке и оттягивает на себя часть внимания и ресурсов.