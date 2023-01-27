ВС РФ поразили «русским HIMARS» стратегический объект ВСУ под Артемовском

Российские войска поразили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи усовершенствованных боеприпасов для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С». Об этом 27 января сообщают «Известия».

Из-за высокой точности, достигаемой за счет возможности корректировать направление боеприпаса и наличия стабилизирующего парашюта, «Торнадо-С» сравнивают с американкой РСЗО HIMARS.

Сообщается, что новые высокоточные боеприпасы для этой системы были применены для поражения стратегического объекта в районе Артемовска (украинское название — Бахмут).

Известно, что в результате удара был поражен железнодорожный узел и цех огнеупорного завода. Точной информации о разрушениях пока не поступало. Отмечается, что жилой застройки в зоне поражения нет.

Ранее, 25 января, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о том, что ЧВК «Вагнер» продвигается в Артемовске. Он отметил, что в городе продолжаются жесткие боевые действия.

До того, 24 января, военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что российская армия активно идет в наступление сразу по нескольким направлениям в зоне СВО. Он отметил успехи ВС РФ на артемовском и авдеевском направлениях, активное продвижение в сторону Угледара, Красногоровки, Новомихайловки и Курахово, а также штурм Артемовска. Тогда же Пушилин рассказал о том, что интенсивность боев за Артемовск усилилась. Он также добавил, что ЧВК «Вагнер» после освобождения Соледара продвигается уже в окрестностях Артемовска.

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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