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Военкор Сладков сообщил об активном наступлении ВС России в зоне СВО

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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Российская армия активно идет в наступление сразу по нескольким направлениям в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом во вторник, 24 января, сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

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По его словам, Вооруженные силы России делают успехи на артемовском и авдеевском направлениях, активно двигаясь в сторону Угледара, Красногоровки, Новомихайловки и Курахово, а также штурмуют Артемовск (украинское название — Бахмут).

«Идем тоже вперед там, десятки километров проходим, сотнями уничтожаем врага. Это всё звенья одной цепи», — сказал Сладков в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Журналист добавил, что сегодня Донбасс — это самая подготовленная часть линии обороны Украины.

Ранее в этот день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о вскрытии позиций украинских боевиков в Запорожской области. Он рассказал, что линия соприкосновения постепенно движется к северу области благодаря тактическим успехам российской армии.

За несколько дней до этого военный корреспондент «Известий» Роман Польшаков сообщил, что российские военные продвинулись примерно на 4–5 км на запорожском направлении и подходят к Орехову.

23 января начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что личный состав Генштаба принимает все меры по достижению целей СВО и обеспечению военной безопасности страны.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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