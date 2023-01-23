В Артемовске (украинское название — Бахмут) усилились ожесточенные бои, Вооруженные силы Украины сопротивляются. Об этом 23 января заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«ЧВК «Вагнер» после освобождения Соледара продвигается уже в окрестностях [Артемовска], мы видим бои уже и в самом Артемовске усиливаются», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Он указал, что на ряде участков идут ожесточенные бои и противник не собирается отступать, пишет «Газета.Ru».

Пушилин добавил, что российские войска делают всё для освобождения Артемовска.

Накануне телеканал Sky News сообщил, что ВСУ прячут танки и бронетранспортеры в жилой застройке Артемовска.

На прошлой неделе Agency France Press со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщил сообщило, что США порекомендовали Украине вывести войска из Артемовска.

Немецкий журнал Der Spiegel написал со ссылкой на данные разведслужбы ФРГ, что украинская армия теряет трехзначное число солдат ежедневно в боях за Артемовск.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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