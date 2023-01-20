США посоветовали Киеву вывести украинские силы из Артемовска

США порекомендовали Украине вывести войска из Артемовска (укр. название — Бахмут). Об этом 20 января сообщает Agency France Press со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По его словам, удержание города мешает готовиться к ожидаемому весеннему наступлению.

«США советуют Украине вывести эти силы для того, чтобы пройти переоснащение и присоединиться к программам под руководством США, направленным на формирование <...> хорошо вооруженных сил, способных начать наступление на юге», — говорится в публикации.

Источник также указал на то, что обучение украинских боевиков займет какое-то время. Он считает, что ВСУ не хватит ресурсов, чтобы вести боевые действия в Артемовске и параллельно готовиться к наступлению, поэтому он предложил рассмотреть вариант «обмена» города на подготовку.

Ранее в этот день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что российская армия добилась прогресса под Артемовском и в Соледаре.

Тогда же врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские силы близки к тому, чтобы добиться оперативного окружения Артемовска.

До этого, 19 января, сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал о том, что Киев перебрасывает тыловые войска в Артемовск. По его словам, такая активность обусловлена серьезными потерями украинских боевиков на данном направлении.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».