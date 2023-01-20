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Стало известно о стягивании тыловых сил ВСУ в Артемовск
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Стало известно о стягивании тыловых сил ВСУ в Артемовск

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Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka
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Киев перебрасывает тыловые войска в Артемовск (укр. название — Бахмут). Об этом в четверг, 19 января, сообщил «РИА Новости» сотрудник ЧВК «Вагнер».

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«У них не хватает сил. Подтягивают тыловые войска с тыловых позиций», — сказал боец.

По его словам, такая активность обусловлена серьезными потерями Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном направлении.

Ранее в этот день заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) Апты Алаудинов заявил, что украинские боевики под Артемовском зажаты формированиями ВС РФ со всех сторон.

До этого, 16 января, военный корреспондент Семен Пегов рассказал о взятии сотрудниками ЧВК «Вагнер» села Клещеевка. Как пояснил журналист, это означает, что «клещи» вокруг Артемовска смыкаются не только с севера, со стороны Соледара, но и с юга.

Тогда же экс-замкомандующего сил специальных операций украинских войск генерал Сергей Кривонос заявил, что потеря Соледара и Артемовска может создать условия для окружения группировки ВСУ.

12 января советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский поделился информацией о том, что российские подразделения смогли серьезно продвинуться в районе Артемовска.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение было принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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