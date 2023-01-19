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В ЛНР заявили о блокировке украинских боевиков под Артемовском со всех сторон
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В ЛНР заявили о блокировке украинских боевиков под Артемовском со всех сторон

В ЛНР заявили, что боевики ВСУ под Артемовском зажаты со всех сторон
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвующие в боях за Артемовск (украинское название — Бахмут), зажаты российскими войсками со всех сторон. Об этом в четверг, 19 января, рассказал заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Апты Алаудинов.

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«Мы, наверное, уже можем сказать, что в принципе Артемовск подходит к оперативному блокированию, со всех сторон уже противник зажат», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Алаудинов отметил, что Вооруженные силы РФ на данном направлении «ежедневно приносят очень серьезные результаты».

Он указал на то, что взятое силами РФ село Клещеевка в Бахмутском районе Донецкой Народной Республики (ДНР) является небольшим населенным пунктом, однако имеет значение в стратегическом плане.

О взятии бойцами ЧВК «Вагнер» села Клещеевка ранее, 16 января, сообщил военный корреспондент Семен Пегов. По его оценке, в результате этого «клещи» вокруг Артемовска смыкаются не только с севера, со стороны Соледара, но и с юга.

Тогда же экс-замкомандующего сил специальных операций украинских войск генерал Сергей Кривонос заявил, что потеря Соледара и Артемовска может создать условия для окружения группировки украинских войск в Донбассе.

До этого, 15 января, сотрудники ЧВК «Вагнер» показали съемочной группе «Известий» освобожденный город Соледар и рассказали о боях с ВСУ. По их словам, натиск российских сил был особенно тяжелым и украинской армии пришлось отступить.

12 января советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал о том, что российские подразделения смогли серьезно продвинуться в районе Артемовска.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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