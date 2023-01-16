Военкор Пегов сообщил о взятии бойцами ЧВК «Вагнер» села Клещеевка в ДНР

Военный корреспондент Семен Пегов 16 января сообщил о взятии бойцами ЧВК «Вагнер» села Клещеевка, находящегося в южных пригородах Артемовска (укр. название — Бахмут).

«По информации от источников, вагнеровцы с боями выбили Вооруженные силу Украины (ВСУ) из Клещеевки. Таким образом, не только с севера, со стороны Соледара, но и с юга смыкаются клещи вокруг Бахмута», — написал Пегов в социальных сетях.

Ранее 16 января экс-замкомандующего сил специальных операций украинских войск генерал Сергей Кривонос заявил, что потеря Соледара и Артемовска может создать условия для окружения группировки украинских войск в Донбассе.

При этом Соледар, как заявили в Минобороны России, был взят под контроль российских военнослужащих 12 января. В рядах ВСУ 15 января признали потерю Соледара. В частности, об этом сообщил украинский командир с позывным Мадьяр.

12 января президент Украины Владимир Зеленский обязался организовать для боевиков в Артемовске беспрерывное и оперативное получение боеприпасов.

В этот же день советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский рассказал о том, что российские подразделения смогли серьезно продвинуться в районе Артемовска.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее начале принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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