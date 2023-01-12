Зеленский пообещал быстрое и беспрерывное снабжение войск ВСУ в Артемовске

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что все подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), занимающиеся обороной населенных пунктов Соледар и Артемовск (украинское название — Бахмут), будут получать боеприпасы беспрерывно и оперативно. Об этом 12 января сообщает пресс-служба украинского лидера в Telegram-канале.

«Провел заседание ставки верховного главнокомандующего. Обсудили ситуацию на основных направлениях фронта. Отдельное внимание уделили боям в Бахмуте и Соледаре. Подчеркиваю: подразделения, которые защищают эти города, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно», — рассказал Зеленский, слова которого приводит пресс-служба.

Президент Украины также добавил, что украинские военнослужащие будут быстро и оперативно оснащаться техникой, которая поступает от стран Запада.

Ранее в этот день советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский рассказал о том, что российские подразделения смогли серьезно продвинуться в районе Артемовска. Он отметил, что артиллерия подавляет силы противника, на некоторых участках украинские военные «не могут вылезти из окопов». Как следствие, по словам Кимаковского, количество обстрелов по Донецку уменьшилось.

В этот же день подполковник Народной милиции (НМ), депутат парламента ДНР Андрей Баевский сообщил о том, что отдельные небольшие очаги сопротивления ВСУ сохраняются в Соледаре. Баевский отметил, что взятие Соледара дает возможность вести огонь по Артемовску прямой наводкой.

Специальная операция России по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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