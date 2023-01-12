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В ДНР рассказали об оставшихся очагах сопротивления ВСУ в Соледаре

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Фото: соцсети
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Отдельные небольшие очаги сопротивления Вооруженных сил Украины (ВСУ) сохраняются в Соледаре. Об этом 12 января заявил подполковник Народной милиции (НМ), депутат парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Баевский.

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«Наши ребята продолжают додавливать противника в этих местах. <...> западная окраина Соледара полностью под нашим контролем», — сказал он в эфире шоу «Соловьев Live».

Баевский отметил, что взятие Соледара дает возможность вести огонь по Артемовску (украинское название — Бахмут) прямой наводкой.

Также он сообщил, что после потери Соледара ВСУ вынуждены перебрасывать на артемовское направление вооружение, которым ранее обстреливали Донецк.

Днем ранее, 11 января, в Минобороны России рассказали, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной части города и с южной, а уже вечером основатель группы «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что Соледар полностью освобожден.

Военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что в Соледаре было уничтожено порядка пяти бригад Вооруженных сил Украины.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 12 января заявил, что в Соледаре проделана гигантская работа, и отметил героизм российских военнослужащих.

Специальная операция России по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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