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В Минобороны заявили о блокировке Соледара с двух сторон

Подразделения ВДВ блокировали Соледар с севера и юга
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной сторон города. Об этом сообщил 11 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города. ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе», — сказал он.

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Накануне стало известно, что российские силы взяли под контроль центр Соледара. Как указал российский предприниматель Евгений Пригожин, город взяли под контроль бойцы ЧВК «Вагнер». Он рассказал, что в настоящее время в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои.

Тогда же врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские силы полностью перехватили инициативу у Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Он заверил, что после Соледара последует освобождение Артемовска, а также Северска. Дальнейшие же усилия будут направлены на краматорское и славянское направления.

До этого, 6 января, в Telegram-канале WarGonzo военкора Семена Пегова сообщалось, что российские силы прорвали оборону украинских боевиков в ДНР, что позволило им продвинуться в сторону центра Соледара. Из-за успешного прорыва Российской армии в этом направлении противник был вынужден отступать севернее центра.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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