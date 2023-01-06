СМИ сообщили о прорыве российскими войсками обороны ВСУ в Соледаре

Российские войска прорвали оборону украинских боевиков в Донецкой Народной Республике (ДНР), что позволило им продвинуться в сторону центра Соледара. Об этом сообщает 6 января Telegram-канал WarGonzo военкора Семена Пегова.

«В ходе тяжелых наступательных действий русским подразделениям удалось взять под контроль населенный пункт Бахмутское и продвинуться в сторону центра Соледара», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что из-за успешного прорыва российской армии в этом направлении противник вынужден отступать севернее центра.

29 декабря советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинские боевики несут серьезные потери в районах Артемовска (украинское название — Бахмут) и Соледара в ДНР.

Еще 9 декабря военкор Семен Пегов сообщил, что командование украинской армии отводит войска из Соледара в Славянск. По его словам, это связано с катастрофическими потерями в украинских войсках по линии Северск — Соледар — Бахмут.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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