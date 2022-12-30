Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Украинские боевики выпустили 12 ракет HIMARS по Алчевску
Мир
Бывший главком НАТО Кларк указал на тупиковую стратегию США по Украине
Мир
В Бразилии объявили трехдневный траур в связи со смертью Пеле
Экономика
ФТС назвала рекордным избыток во внешней торговле России по итогам 2022 года
Мир
Футболиста Пеле похоронят на вертикальном кладбище
Мир
Пушков обвинил Запад в разрушении идеи об «общеевропейском доме» с Россией
Общество
Синоптики пообещали плюсовую температуру в Московском регионе 30 декабря
Мир
Байден подписал бюджет объемом почти $1,7 трлн с пакетом помощи Украине
Мир
Bloomberg рассказало об инициативе США поставить Украине БМП Bradley
Мир
Скончалась британский модельер Вивьен Вествуд
Экономика
Налог со вкладов впервые начислят по итогам 2023 года
Мир
Экс-генерал США рассказал о способности ЗРК Patriot защитить только Киев
Сюжет:

Арестович заявил о серьезных потерях ВСУ в районах Артемовска и Соледара

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские боевики несут серьезные потери в районах Артемовска (украинское название — Бахмут) и Соледара в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович в четверг, 29 декабря.

Штурмовая волна: российская армия продолжает наступление под Артемовском
Освобождение города позволит разрезать украинскую оборону в Донбассе пополам и отбросить противника от Донецка

«Мы несем серьезные потери», — сказал он в эфире YouTube-канала Марка Фейгина (настоящий материал касается физического лица Марка Фейгина, выполняющего функции иноагента).

Арестович добавил, что основной удар приходится по направлениям восточного района Артемовска, Соледара и южнее города.

Ранее, 26 декабря, президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию в Донбассе тяжелой и мучительной, требующей максимума сил и концентрации на артемовском и кременном направлениях.

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко в тот же день сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) несут катастрофические потери в Артемовске. Ежедневно украинская армия теряет порядка 500 военных, уточнил он.

Артемовск расположен на реке Бахмут, в 89 км к северо-востоку от Донецка. Для удержания населенного пункта ВСУ подтягивает туда все имеющиеся бригады. Если в сентябре-октябре потери бахмутской группировки ВСУ составляли примерно 100 человек убитыми, то к концу декабря из-за морозов и дефицита бронетехники потери противника на этом направлении значительно увеличились.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022