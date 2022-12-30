Арестович заявил о серьезных потерях ВСУ в районах Артемовска и Соледара

Украинские боевики несут серьезные потери в районах Артемовска (украинское название — Бахмут) и Соледара в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович в четверг, 29 декабря.

«Мы несем серьезные потери», — сказал он в эфире YouTube-канала Марка Фейгина (настоящий материал касается физического лица Марка Фейгина, выполняющего функции иноагента).

Арестович добавил, что основной удар приходится по направлениям восточного района Артемовска, Соледара и южнее города.

Ранее, 26 декабря, президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию в Донбассе тяжелой и мучительной, требующей максимума сил и концентрации на артемовском и кременном направлениях.

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко в тот же день сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) несут катастрофические потери в Артемовске. Ежедневно украинская армия теряет порядка 500 военных, уточнил он.

Артемовск расположен на реке Бахмут, в 89 км к северо-востоку от Донецка. Для удержания населенного пункта ВСУ подтягивает туда все имеющиеся бригады. Если в сентябре-октябре потери бахмутской группировки ВСУ составляли примерно 100 человек убитыми, то к концу декабря из-за морозов и дефицита бронетехники потери противника на этом направлении значительно увеличились.