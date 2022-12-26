В ЛНР заявили о катастрофических потерях ВСУ в Артемовске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут катастрофические потери в Артемовске в Донецкой Народной Республике (ДНР). Ежедневно украинская армия теряет порядка 500 военных, сообщил в понедельник, 26 декабря, офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«По нашим подсчетам, порядка 500 человек ежедневно ложатся в районе населенного пункта Артемовск. И это только Артемовск! А Сватовско-Соледарское направление уже догоняет — там потери у противника тоже катастрофические», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Ранее, 23 декабря, Марочко рассказал, что подразделения ВСУ размещают на крышах высотных зданий Артемовска наблюдательные посты противовоздушной обороны (ПВО) с расчетами переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), а в подвальных помещениях разворачивают дополнительные полевые госпитали.

Также офицер Народной милиции ЛНР заявлял, что ВСУ перебрасывают дополнительные спецподразделения в район Артемовска для удержания города. По его словам, в задачи спецподразделений помимо противодействия наступающим силам и маневренной обороне входит пресечение паники в случае дезертирства.

За день до этого врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ постепенно окружают Артемовск и перекрывают снабжение ВСУ в городе. При этом называть даты освобождения города еще рано, отметил он.

Артемовск (Бахмут) расположен на реке Бахмут, в 89 км к северо-востоку от Донецка. Для удержания населенного пункта ВСУ подтягивает туда все имеющиеся бригады. Если в сентябре-октябре потери бахмутской группировки ВСУ составляли примерно 100 человек убитыми, то к концу декабря из-за морозов и дефицита бронетехники потери противника на этом направлении значительно увеличились.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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