В ЛНР сообщили об оборудовании ВСУ постов ПВО на крышах жилых домов в Артемовске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют крыши высотных зданий города Артемовск (украинское название — Бахмут) для установки на них наблюдательных постов противовоздушной обороны (ПВО) с расчетами переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Об этом 23 декабря «РИА Новости» сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

По его словам, помимо использования высотных зданий для оборудования наблюдательных постов ПВО с расчетами ПЗРК, в подвальных помещениях разворачиваются дополнительные полевые госпитали. Кроме того, осуществляется подвоз продуктов питания и боекомплектов для ВСУ.

Накануне, 22 декабря, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ постепенно окружают Артемовск и перекрывают снабжение ВСУ в городе.

При этом называть даты освобождения города еще рано, отметил врио главы ДНР.

В тот же день Марочко заявил, что ВСУ перебрасывают дополнительные спецподразделения в район Артемовска для удержания города. По его словам, в задачи спецподразделений помимо противодействия наступающим силам и маневренной обороне входит пресечение паники в случае дезертирства в рядах ВСУ.

21 декабря Марочко сообщил, что украинские войска подготавливают Артемовск к городским боям. Он также отметил, что в городе фиксируется возведение фортификационных сооружений, создание укрепрайонов и траншей.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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