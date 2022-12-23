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В ЛНР сообщили об оборудовании ВСУ постов ПВО на крышах жилых домов в Артемовске

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Фото: REUTERS/Yevhen Titov
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют крыши высотных зданий города Артемовск (украинское название — Бахмут) для установки на них наблюдательных постов противовоздушной обороны (ПВО) с расчетами переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Об этом 23 декабря «РИА Новости» сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

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По его словам, помимо использования высотных зданий для оборудования наблюдательных постов ПВО с расчетами ПЗРК, в подвальных помещениях разворачиваются дополнительные полевые госпитали. Кроме того, осуществляется подвоз продуктов питания и боекомплектов для ВСУ.

Накануне, 22 декабря, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ постепенно окружают Артемовск и перекрывают снабжение ВСУ в городе.

При этом называть даты освобождения города еще рано, отметил врио главы ДНР.

В тот же день Марочко заявил, что ВСУ перебрасывают дополнительные спецподразделения в район Артемовска для удержания города. По его словам, в задачи спецподразделений помимо противодействия наступающим силам и маневренной обороне входит пресечение паники в случае дезертирства в рядах ВСУ.

21 декабря Марочко сообщил, что украинские войска подготавливают Артемовск к городским боям. Он также отметил, что в городе фиксируется возведение фортификационных сооружений, создание укрепрайонов и траншей.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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