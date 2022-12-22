Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают дополнительные спецподразделения в район Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 22 декабря «РИА Новости» сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«Для удержания населенного пункта отмечена дополнительная переброска военнослужащих украинских Сил специальных операций (ССО)», — сообщил Марочко со ссылкой на данные разведки.

По его словам, в задачи спецподразделений, помимо противодействия наступающим силам и маневренной обороне, входит пресечение паники в случае дезертирства в рядах ВСУ.

Накануне, 21 декабря, Марочко сообщил, что украинские войска подготавливают Артемовск к городским боям. Он также отметил, что в городе фиксируется возведение фортификационных сооружений, создание укрепрайонов и траншей. По словам офицера, к работам ВСУ привлекают и мирное гражданское население, включая женщин.

За день до этого он рассказал, что, по данным разведки, украинские войска начали целенаправленно уничтожать уцелевшие жилые дома и социальные объекты в Артемовске. По его словам, они наносят удары по жилым кварталам «всеми доступными средствами», несмотря на то, что в городе нет российских военных, а в подвальных помещениях находятся мирные жители.

19 декабря стало известно, что командование ВСУ перебросило в район города порядка 800 мобилизованных солдат, большинство из которых не имеют военной подготовки.

9 декабря украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ВСУ испытывают серьезные трудности в ходе боестолкновений. По его словам, Артемовск является одним из наиболее сложных направлений.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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