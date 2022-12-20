Украинские войска начали целенаправленно уничтожать уцелевшие жилые дома и социальные объекты в Артемовске (украинское название — Бахмут) Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 20 декабря сообщил офицер второго армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

«Украинские подразделения начали прибегать к тактике выжженной земли, нанося удары по уцелевшим жилым домам, транспортным развязкам, социально важным объектам Артемовска», — рассказал он ТАСС.

По его словам, они наносят удары по жилым кварталам «всеми доступными средствами», несмотря на то, что в городе нет российских военных, а в подвальных помещениях находятся мирные жители.

Накануне Марочко рассказал, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило в район города порядка 800 мобилизованных солдат, большинство из которых не имеют военной подготовки.

Ранее, 16 декабря, в Сеть попали кадры с украинскими боевики, расправившимися с местными жителями в Артемовске из-за их отказа покидать дома.

До этого, 13 декабря, Марочко рассказал, что боевики ВСУ саботируют приказы своего командования о переходе в контрнаступление в районе Артемовска.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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