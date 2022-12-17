Появились кадры расправы боевиков над мирными жителями в Артемовске

Украинские боевики расправились с местными жителями в Артемовске (украинское название Бахмут) из-за их отказа покидать дома. Кадры с места событий опубликовал офицер 2-го корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в пятницу, 16 декабря.

В своем Telegram-канале он написал, что историей, произошедшей в конце ноября, с ним поделился очевидец. По словам горожан, украинские боевики пришли на одну из улиц якобы для сооружения обороны и начали ходить по домам с требованием освободить жилища. Так, боевики пришли к людям, которые отказались уходить, и расстреляли их. Тела они оставили на земле, прикрыв одеялами.

По словам местного жителя, улица считалась жилой, где остались в основном пожилые люди, которым некуда ехать. Однако после произошедшего остальным жителям пришлось в страхе покинуть дома.

Ранее, 12 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило о том, что националисты расстреляли 20 человек в Бериславе в подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области. По его сведениям, в настоящее время СБУ готовит постановочную съемку, чтобы представить расстрелянных в качестве «жертв российских репрессий».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».