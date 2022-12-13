В ЛНР сообщили о саботаже ВСУ приказов о контрнаступлении под Артемовском

Боевики ВСУ саботируют приказы своего командования о переходе в контрнаступление в районе Артемовска (украинское название Бахмут). Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил в своем Telegram-канале офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

«В районе населенного пункта Артемовск в рядах ВФУ отмечаются массовые саботажи и игнорирование приказов вышестоящего командования», — говорится в сообщении.

По словам Марочко, украинские механики-водители одной из бронетанковых групп для срыва наступления слили горюче-смазочные материалы.

«При этом совместный штурмовой отряд из наемников, кадровых украинских военнослужащих и мобилизованных не доехал до места сбора, укрывшись в лесополосе», — отметил Марочко.

Марочко сообщил также, что, по данным разведки, высший офицерский состав ВСУ списывает поражения и большие потери на «неблагоприятные метеоусловия».

Накануне военный корреспондент «Известий» Денис Кулага показал кадры нанесения российскими артиллеристами ударов по позициям Вооруженных сил Украины в районе Артемовска. На кадрах заметны разбитые осенней погодой дороги и следы боев, проходивших в этом районе прежде.

В этот же день офицер Марочко со ссылкой на разведку сообщил, что из-за больших потерь в украинской армии на артемовском направлении для работы в зону проведения специальной военной операции приехали врачи из западных регионов Украины.

Ранее, 9 декабря, Марочко рассказал, что иностранные наемники, недавно подписавшие контракт, начали под разными предлогами отказываться ехать в зону боевых действий в Артемовске, при этом Киев заманивает их туда обманом.

За день до этого он подчеркнул, что ВСУ ежедневно направляют 360–500 человек на артемовское направление для компенсации потерь среди своих подразделений. Также офицер НМ ЛНР указал на низкий или полностью отсутствующий уровень подготовки среди новобранцев прибывающих украинских подразделений.

Специальная операция России по защите Донбасса, против жителей которого Киев ведет боевые действия с 2014 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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