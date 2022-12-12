Корреспондент «Известий» показал работу российских военных под Артемовском

Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага 12 декабря показал кадры нанесения российскими артиллеристами ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«И вот так каждый день, перемещаемся с одной огневой позиции на другую. Где-то пешком, а где-то, спасибо нашему проводнику, на колесах», — рассказал он.

На кадрах заметны разбитые осенней погодой дороги и следы боев, проходивших в этом районе прежде.

Ранее в этот день Минобороны показало боевую работу расчета 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) «Малка» Центрального военного округа (ЦВО) в зоне спецоперации по защите Донбасса. Как отметил старший офицер на батарее с позывным «Гром», основная задача ― огневое поражение противника. Для ее выполнения важны скорость и точность наводки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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