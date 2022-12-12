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Корреспондент «Известий» показал работу российских военных под Артемовском

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага 12 декабря показал кадры нанесения российскими артиллеристами ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«И вот так каждый день, перемещаемся с одной огневой позиции на другую. Где-то пешком, а где-то, спасибо нашему проводнику, на колесах», — рассказал он.

На кадрах заметны разбитые осенней погодой дороги и следы боев, проходивших в этом районе прежде.

Ранее в этот день Минобороны показало боевую работу расчета 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) «Малка» Центрального военного округа (ЦВО) в зоне спецоперации по защите Донбасса. Как отметил старший офицер на батарее с позывным «Гром», основная задача ― огневое поражение противника. Для ее выполнения важны скорость и точность наводки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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