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Минобороны показало работу расчета САУ «Малка» в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Минобороны 12 декабря показало боевую работу расчета 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) «Малка» Центрального военного округа (ЦВО) в зоне спецоперации по защите Донбасса.

Как отметил старший офицер на батарее с позывным «Гром», основная задача ― огневое поражение противника. Для ее выполнения важны скорость и точность наводки.

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Корреспондент «Известий» побывал на позициях бойцов подразделения

«Мы бьем опорные пункты противника, бетонные сооружения. Наше вооружение достаточно мощное, получается пробить, сделать брешь в обороне противника», ― подчеркнул «Гром».

Менее чем за пять минут САУ «Малка» выдвигается и разворачивается на огневой позиции. При получении цели от разведывательных беспилотников расчет наносит артиллерийский удар осколочно-фугасными 203-миллиметровыми снарядами по укрепленным районам и артиллерийским установкам противника. После выполнения задач необходимо сменить позицию, уходя из-под возможного ответного огня.

Минобороны отметило, что с недавнего времени расчеты САУ «Малка» группировки «Отважные» пополнили военнослужащие добровольцы и военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации.

Командование ЦВО отмечает высокую эффективность применения САУ «Малка» за счет мобильности и огневой мощи.

Ранее, 9 декабря, корреспондент «Известий» Денис Кулага показал работу российских артиллеристов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении. По его словам, ведется беглый огонь.

1 декабря военный эксперт Алексей Леонков оценил в беседе с «Известиями» работу артиллерийских установок «Малка» в ходе спецоперации. По его словам, они отлично показали себя.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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