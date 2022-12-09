Военкор «Известий» показал работу российской артиллерии по позициям ВСУ

Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага в пятницу, 9 декабря, показал работу российских артиллеристов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении.

«По пехоте ВСУ близ Опытного и в самом Артемовске (укр. название — Бахмут) сейчас работает исключительно крупный калибр, чтобы охватить как можно большую квадратуру, которую занимает противник», — рассказал журналист.

По его словам, ведется беглый огонь.

Как рассказал один из российских военнослужащих, на этом направлении продолжается наступление армии РФ, удары выполняют поставленные задачи.

«Настрой боевой. Быстрее выбить подразделения противника из города и, соответственно, самим побыстрее закрепиться», — отметил он.

Ранее в пятницу Кулага рассказал, что после боев в поселке Опытное под Артемовском остались лежать мертвые военнослужащие. По его словам, погибло много украинских боевиков.

Также он отметил, что территория вокруг поселка не была подготовлена к обороне, из-за чего украинские силовики не закрепились на своих позициях.

3 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что донецкое направление является самым горячим и болезненным для ВСУ. По его словам, главными точками боевого соприкосновения стали города Артемовск и Соледар.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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