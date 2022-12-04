Зеленский рассказал о самом «горячем и болезненном» для боевиков направлении

Донецкое направление является самым горячим и болезненным для украинских боевиков. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Командующие доложили ситуацию на конкретных направлениях. В Донбассе: Бахмут (Артемовск. — Ред.), Соледар — сейчас, как и раньше, самые горячие и болезненные», — сказал он в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Ранее, 2 декабря, офицер второго корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко раскрыл данные разведки, согласно которым националисты готовы к эвакуации из командного пункта в Артемовске. Он добавил, что украинское командование всерьез обеспокоено отсутствием приказа покинуть город.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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