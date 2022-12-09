Корреспондент «Известий» показал последствия боев за Опытное в Донбассе

После боев с вооруженными силами Украины (ВСУ) в поселке Опытное под Артемовском (укр. название Бахмут) остались лежать мертвые военнослужащие. «Известия» побывали на месте 9 декабря.

«Здесь мы видим следы атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, лежат погибшие военнослужащие. Очень много погибших со стороны ВСУ. Мы движемся в сторону Опытного, там ключ к самому Артемовску», — рассказал корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Украинские боевики предприняли попытку штурма позиции российских сил. Несколькими группами противник пытался наступать с двух флангов. В итоге боевиков ВСУ удалось отбросить назад.

«Можно слышать, какая интенсивная работа проводится в самом поселке. Бьет из всех орудий, звучит разный калибр. Там промзона, в которой стоят наши бойцы. Мы пытаемся дойти непосредственно до первой линии», — показал Кулага.

Территория вокруг поселка не была подготовлена к обороне, из-за чего украинские силовики не закрепились на своих позициях.

«ВСУ не хотели сдавать эти позиции. Здесь траншеи, окопы, которые они на скорую руку пытались выкопать, но не успели оборудовать и занять. Сейчас эта территория под контролем наших войск», — указал корреспондент.

Ранее в этот день российская армия отбила контратаки ВСУ в районе Пески и Первомайского под Донецком. Вылазка была пресечена силами батальонов «Спарта», «Сомали», 11-го полка и ряда артиллерийских подразделений. Кадры с места боев также показали «Известия».

3 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что донецкое направление является самым горячим и болезненным для ВСУ. По его словам, главными точками боевого соприкосновения стали города Артемовск и Соледар.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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