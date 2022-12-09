Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине заявили о повреждении 50% критической инфраструктуры
Общество
В Москве за взятку задержали начальника управления по противодействию коррупции ФТС
Мир
Американцы обвинили Украину в нацизме после призыва запретить русскую культуру
Происшествия
В Химках 14-летний школьник скончался на перемене
Спорт
Олимпийский совет Азии предложил облегчить допуск спортсменам РФ
Мир
Путин указал на необходимость договариваться участникам урегулирования на Украине
Экономика
В России разрабатывается добровольная программа долгосрочных сбережений
Армия
Путин заявил о решении самых острых вопросов со снабжением сил в зоне СВО
Мир
В Польше предрекли конец конфликта на Украине через неделю без помощи НАТО
Мир
Путин назвал разочаровывающими и неожиданными слова Меркель о Минских соглашениях
Армия
Российские войска поразили шесть РСЗО MLRS и MARS II под Запорожьем
Культура
Особняк Бахрушина в Москве открыли после реставрации
Сюжет:

Корреспондент «Известий» показал последствия боев за Опытное в Донбассе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После боев с вооруженными силами Украины (ВСУ) в поселке Опытное под Артемовском (укр. название Бахмут) остались лежать мертвые военнослужащие. «Известия» побывали на месте 9 декабря.

«Здесь мы видим следы атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, лежат погибшие военнослужащие. Очень много погибших со стороны ВСУ. Мы движемся в сторону Опытного, там ключ к самому Артемовску», — рассказал корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Наступательный нажим: ВС РФ перемалывают под Артемовском украинские части
Противнику нечем будет заменить обескровленные в Донбассе формирования, считают эксперты

Украинские боевики предприняли попытку штурма позиции российских сил. Несколькими группами противник пытался наступать с двух флангов. В итоге боевиков ВСУ удалось отбросить назад.

«Можно слышать, какая интенсивная работа проводится в самом поселке. Бьет из всех орудий, звучит разный калибр. Там промзона, в которой стоят наши бойцы. Мы пытаемся дойти непосредственно до первой линии», — показал Кулага.

Территория вокруг поселка не была подготовлена к обороне, из-за чего украинские силовики не закрепились на своих позициях.

«ВСУ не хотели сдавать эти позиции. Здесь траншеи, окопы, которые они на скорую руку пытались выкопать, но не успели оборудовать и занять. Сейчас эта территория под контролем наших войск», — указал корреспондент.

Ранее в этот день российская армия отбила контратаки ВСУ в районе Пески и Первомайского под Донецком. Вылазка была пресечена силами батальонов «Спарта», «Сомали», 11-го полка и ряда артиллерийских подразделений. Кадры с места боев также показали «Известия».

3 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что донецкое направление является самым горячим и болезненным для ВСУ. По его словам, главными точками боевого соприкосновения стали города Артемовск и Соледар.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022