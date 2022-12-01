Реклама
Прямой эфир
Экономика
По итогам года экономисты спрогнозировали спад ВВП на 3,6%
Мир
Макрон заявил о заинтересованности в стратегическом диалоге с США
Спорт
Дочь Пеле назвала причину его экстренной госпитализации
Общество
В Подмосковье локализовали очаги менингита
Общество
В России вступил в силу закон о контроле за деятельностью иноагентов
Мир
Глава Снигиревского района сообщил о гибели 10 тыс. украинских боевиков за 1,5 месяца
Мир
Франция начала работу по трибуналу из-за украинского конфликта
Интернет
Сбой в работе произошел у YouTube, Avito, Spotify и «Одноклассников»
Общество
Синоптики предупредили москвичей о гололедице на дорогах 1 декабря
Общество
В России вступили в силу новые правила для жильцов многоквартирных домов
Мир
США заключили контракт на $1,2 млрд на закупку комплексов NASAMS для Украины
Мир
CNN узнал о планах США значительно увеличить число тренируемых украинских боевиков
Сюжет:

Эксперты отметили успехи артиллерии в ходе проведения спецоперации на Украине

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военные эксперты Алексей Леонков и Виктор Мураховский рассказали «Известиям» об успехах российской артиллерии в ходе проведения специальной военной операции, а также о том, как можно ее усовершенствовать.

Формула огня: как артиллерия стала важнейшим инструментом спецоперации
Почему авиация не заменит пушки и так ли хороша американская гаубица «три топора»

Собеседники считают, что сейчас нужно сосредоточиться на разработке и производстве высокоточных снарядов для российской артиллерии, чтобы повысить эффективность контрбатарейной борьбы.

«В настоящий момент это тот вид вооружений, который наносит противнику наибольший урон. Однако мы видим тенденцию — артиллерии нужны высокоточные боеприпасы. Плюс сами артиллерийские подразделения должны действовать в составе ударно-разведывательного контура», — рассказал Алексей Леонков.

По его словам, противник активно использует блуждающую артиллерию, и чтобы ей противостоять, надо повышать уровень автоматизации комплексов. Тогда от получения информации о противнике до его поражения проходило бы несколько минут.

В ходе спецоперации отлично показали себя артиллерийские установки «Малка», «Торнадо-С» и самоходные «Мста-С». Однако для «Малки» нет управляемых снарядов, которыми можно более точно уничтожать цели противника на дальности до 50 км.

Высокоточные снаряды для «Малки» и обеспечение роста производства корректируемых боеприпасов для «Торнадо-С» могли бы значительно повысить эффективность контрбатарейной борьбы, отметил военный эксперт Виктор Мураховский.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

«Идеальный штурм: Российская армия освободила три поселка в ДНР»

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022