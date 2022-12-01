Эксперты отметили успехи артиллерии в ходе проведения спецоперации на Украине

Военные эксперты Алексей Леонков и Виктор Мураховский рассказали «Известиям» об успехах российской артиллерии в ходе проведения специальной военной операции, а также о том, как можно ее усовершенствовать.

Собеседники считают, что сейчас нужно сосредоточиться на разработке и производстве высокоточных снарядов для российской артиллерии, чтобы повысить эффективность контрбатарейной борьбы.

«В настоящий момент это тот вид вооружений, который наносит противнику наибольший урон. Однако мы видим тенденцию — артиллерии нужны высокоточные боеприпасы. Плюс сами артиллерийские подразделения должны действовать в составе ударно-разведывательного контура», — рассказал Алексей Леонков.

По его словам, противник активно использует блуждающую артиллерию, и чтобы ей противостоять, надо повышать уровень автоматизации комплексов. Тогда от получения информации о противнике до его поражения проходило бы несколько минут.

В ходе спецоперации отлично показали себя артиллерийские установки «Малка», «Торнадо-С» и самоходные «Мста-С». Однако для «Малки» нет управляемых снарядов, которыми можно более точно уничтожать цели противника на дальности до 50 км.

Высокоточные снаряды для «Малки» и обеспечение роста производства корректируемых боеприпасов для «Торнадо-С» могли бы значительно повысить эффективность контрбатарейной борьбы, отметил военный эксперт Виктор Мураховский.

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