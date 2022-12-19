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ВСУ перебросили под Артемовск около 800 мобилизованных без спецподготовки

Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ перебросили под Артемовск почти 800 мобилизованных без спецподготовки
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Фото: Global Look Press/Vincenzo Circosta
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Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило в район города Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР) порядка 800 мобилизованных солдат, большинство из них не имеют военной подготовки. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщил офицер второго армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

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Он отметил, что решение о переброске мобилизованных было принято для восполнения потерь, которые понесла украинская армия.

«В район населенного пункта Артемовск отмечено прибытие порядка 800 мобилизованных украинских военнослужащих. Большая часть из них не проходила спецподготовку, не имеет навыков обращения с оружием», — приводит ТАСС слова офицера.

Марочко добавил, что многие из прибывших в Артемовск не имеют даже военно-учетных специальностей.

На прошлой неделе Марочко сообщил, что боевики ВСУ саботируют приказы своего командования о переходе в контрнаступление в районе Артемовска.

В ноябре украинские военнопленные рассказали, что офицеры ВСУ отправляли мобилизованных на позиции, уже занятые Народной милицией ДНР, из-за своей халатности.

Спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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