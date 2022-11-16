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Украинские пленные рассказали о халатном отношении офицеров ВСУ к солдатам

Украинские пленные рассказали, что офицеры отправляли их на занятые ДНР позиции из-за своей халатности
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Фото: Global Look Press/Vyacheslav Madiyevskyi
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Украинские офицеры отправляли мобилизованных на позиции, уже занятые Народной милицией Донецкой Народной Республики (ДНР), из-за своей халатности. Об этом рассказали «РИА Новости» украинские военнопленные в среду, 16 ноября.

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По словам пленных, их мобилизовали в Сумской области и перебросили под Соледар 10 октября, где они были определены в пятый полк. Чуть больше чем через две недели после этого полк был выведен на первую линию, где они почти сразу попали в плен.

«С пятого полка пришел офицер, взял нас 16 человек, отвел на позицию, а позиция уже была захвачена. Привозят, кидают на мясо — и все», — рассказал один из пленных, Сергей Грицай.

Его слова подтвердил и другой пленный из этого же полка.

«Офицер нас довел до полдороги, своим бойцам сказал, чтобы нас на позицию отвели. Сказал, что сам туда не пойдет. Нас бойцы привели, только начали расходиться — и их уже не было: ни их, ни рации, ни телефонов», — пожаловался пленный.

В целом все опрошенные агентством украинские военные осудили поведение своих офицеров, возмущаясь их безответственностью и безразличием к судьбе солдат.

До этого, 14 ноября, украинский пленный рассказал об отправке солдат теробороны в бой без подготовки. По его словам, подготовкой теробороны никто не занимался, так как думали, что будут в тылу и никто не отправит участвовать в боевых действиях.

6 ноября пленный украинский военный заявил о сокрытии Киевом данных о погибших. По словам военного, потери у Украины настолько большие, что денег на компенсации всем семьям просто не хватит. Он пояснил, что по украинскому законодательству государство за гибель военнослужащего должно выплатить его семье 15 млн гривен (около 25 млн рублей). Но даже если солдат официально похоронен по всем правилам, деньги дойдут не до всех родственников погибших.

Спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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