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Украинский пленный рассказал об отправке солдат теробороны в бой без подготовки

Пленный Диденко: солдат теробороны Украины обманом отправляли в бой без подготовки
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Военнослужащих Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) обманом отправляют на передовую без подготовки. Об этом 14 ноября рассказал находящийся в Луганской Народной Республике (ЛНР) пленный украинский солдат Владислав Диденко.

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Он рассказал, что три года по контракту с ВСУ служил в воинской части в Киеве. По его словам, подготовкой теробороны никто не занимался, так как знали, что будут в тылу и никто не отправит участвовать в боевых действиях.

«Три года у меня был просто обычный рабочий день с 8 до 17. <...> Выезжали на полигон по 10–15 патронов стрельнуть раз в год», — заявил Диденко в разговоре с ТАСС.

Перед отправкой на луганское направление, как отметил Диденко, их никто не предупреждал об отправке в зону боевых действий. Командование говорило им, что максимум будут рыть окопы.

Он добавил, что за полгода в плену в ЛНР к нему ни разу не применялось физическое насилие.

Ранее в этот же день в Сети распространилось видео, на котором украинский военный рассказал, что попал в российский плен, ошибочно приняв российских военнослужащих за своих сослуживцев.

Спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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