Украинский военный перепутал позиции армии России и ВСУ и попал в плен

В Сети распространилось видео, на котором украинский военный рассказал, что попал в российский плен, ошибочно приняв российских военнослужащих за своих сослуживцев.

По словам военного, он и бойцы его подразделения были направлены на позицию для ведения дежурства в окопе.

«Изначально наши пацаны стояли на этих позициях, как раз возле лесополосы. Нас привезли, сказали, что нужно нести дежурство в одном окопе. Рядом вроде наши гранатометчики стояли. Ну, думаю, стоят и стоят. Они к нам не подходят ― мы к ним не походим», ― рассказал он.

Однако прошло больше суток дежурства, а никакой реакции на украинских солдат не было. Военнослужащий заметил, что соседствовавшие рядом бойцы начали окапываться, спросил у тех помощи.

«А вы что тут, окапываться будете?» ― говорю. Они такие: «Ну, да». Я говорю: «А, ну добро тогда. Мы тут рядом, если что».

На следующий день пленный украинский боец заподозрил неладное, когда «начали как-то по-разному снаряды стрелять». Он подумал, что возможно произошла смена позиций.

«Потом выхожу, смотрю, какой-то парень стоит. Я думаю, надо подойти, с ним поговорить, может, он тут старший. Спросить, сколько мы тут будем дежурить. Уже вторые сутки пошли», ― продолжил рассказ украинец.

Однако выяснилось, что украинец обратился к российскому военному.

По словам взятого в плен украинца, также забрали его сослуживца, который был в тот момент рядом.

«Пойдем я вам новую позицию покажу», ― пошутил в их адрес задержавший украинцев российский солдат.

Я говорю: «Я так понял, что вы не с Украины». А он мне отвечает: «Ты правильно понял», — добавил военнопленный.

Ранее, 13 ноября, освободившийся из украинского плена рядовой народной милиции ДНР рассказал, что россиян в заключении кормят испортившейся картошкой. Также россиян заставляют работать по 12–14 часов в день.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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