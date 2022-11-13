Реклама
Прямой эфир
Мир
В нескольких украинских регионах объявили воздушную тревогу
Спорт
14-летняя гимнастка из России сменила спортивное гражданство
Мир
Во Франции спасли более 140 пытавшихся переплыть Ла-Манш мигрантов
Мир
Глава МИД Франции призвала Европу добиваться автономии от США
Мир
Депутат рады предрек переговоры с Россией во второй половине 2023 года
Армия
Российский Су-35С уничтожил противника в небе над зоной СВО
Мир
В ЛНР заявили о тестировании Киевом незарегистрированных лекарств
Происшествия
Храм загорелся в Ленинградской области на площади больше 80 кв. м
Армия
Экипажи танков Т-72БЗ ЮВО уничтожили позиции и бронетехнику ВСУ
Происшествия
Пожар произошел в ресторане в Ярославле
Мир
В ООН сообщили о проходе трех сухогрузов в порты Украины
Армия
МО показало кадры применения ТОС-1А «Солнцепек» в День войск РХБЗ
Сюжет:

Освобожденный военный ДНР рассказал о питании пленных на Украине

Освобожденный боец Лебеденко заявил, что пленных на Украине кормят испортившейся картошкой
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины кормят пленных россиян испортившейся картошкой. Об этом 13 ноября рассказал рядовой Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Станислав Лебеденко.

По его словам, об этом ему рассказали контрактники из России, которых Лебеденко встретил во время обмена пленными.

«Кушают то, что уже пропало, пропавшую картошку свиньям не дают, дают свежую, а пацаны готовят себе из того, что осталось», ― приводит слова рядового «РИА Новости».

Обмен по пунктам: из плена возвращены 107 российских военнослужащих
Всем им уже оказывается медицинская и психологическая помощь

Помимо этого, военнослужащий отметил, что российские военнопленные должны были работать по 12–14 часов в день.

Ранее, 12 ноября, один из освобожденных из украинского плена российских солдат рассказал об изощренных пытках сотрудников службы безопасности Украины (СБУ).

Например, силовики сковывали наручниками и били по спине россиян, а также держали их в неудобных позах. Избиения и запугивания были главными методами работы СБУ.

3 ноября в результате переговоров с территории Украины были возвращены 107 военнопленных Вооруженных сил (ВС) РФ. В Минобороны подчеркнули, что всем пострадавшим оказывается также и необходимая психологическая помощь.

До этого, 29 октября, с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 50 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность в условиях плена. Самолетами Воздушно-космических сил они были доставлены в столицу на лечение и реабилитацию.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022