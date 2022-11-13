Освобожденный военный ДНР рассказал о питании пленных на Украине

Вооруженные силы Украины кормят пленных россиян испортившейся картошкой. Об этом 13 ноября рассказал рядовой Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Станислав Лебеденко.

По его словам, об этом ему рассказали контрактники из России, которых Лебеденко встретил во время обмена пленными.

«Кушают то, что уже пропало, пропавшую картошку свиньям не дают, дают свежую, а пацаны готовят себе из того, что осталось», ― приводит слова рядового «РИА Новости».

Помимо этого, военнослужащий отметил, что российские военнопленные должны были работать по 12–14 часов в день.

Ранее, 12 ноября, один из освобожденных из украинского плена российских солдат рассказал об изощренных пытках сотрудников службы безопасности Украины (СБУ).

Например, силовики сковывали наручниками и били по спине россиян, а также держали их в неудобных позах. Избиения и запугивания были главными методами работы СБУ.

3 ноября в результате переговоров с территории Украины были возвращены 107 военнопленных Вооруженных сил (ВС) РФ. В Минобороны подчеркнули, что всем пострадавшим оказывается также и необходимая психологическая помощь.

До этого, 29 октября, с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 50 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность в условиях плена. Самолетами Воздушно-космических сил они были доставлены в столицу на лечение и реабилитацию.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.